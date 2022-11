La FDA affirme que la viande cultivée en laboratoire est sans danger pour la consommation humaine

La Food and Drug Administration a autorisé pour la première fois un produit carné cultivé en laboratoire développé par une start-up californienne comme étant sans danger pour la consommation humaine, marquant une étape clé pour que les viandes cultivées à partir de cellules soient finalement disponibles dans les supermarchés et les restaurants américains.

La FDA a autorisé Upside Foods, anciennement connu sous le nom de Memphis Meats, à utiliser la technologie de culture de cellules animales pour prélever des cellules vivantes de poulets et les faire croître dans un environnement contrôlé afin de produire des aliments à base de cellules animales cultivées.

L’agence a déclaré qu’elle avait évalué la production et le matériel cellulaire cultivé d’Upside Food et qu’elle n’avait “plus de questions” sur la sécurité de son filet de poulet cultivé. L’entreprise pourra mettre ses produits sur le marché une fois qu’elle aura été inspectée par le département américain de l’Agriculture.

“Le monde connaît une révolution alimentaire et la FDA américaine s’est engagée à soutenir l’innovation dans l’approvisionnement alimentaire”, ont déclaré Robert Califf, commissaire de la FDA, et Susan Mayne, directrice du Center for Food Safety and Applied Nutrition de la FDA, dit dans un communiqué.