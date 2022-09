La FDA admet des retards en réponse à la pénurie de lait maternisé

WASHINGTON (AP) – La Food and Drug Administration a reconnu mardi que sa réponse à la pénurie de préparations pour nourrissons aux États-Unis avait été ralentie par des retards dans le traitement d’une plainte de lanceur d’alerte et des échantillons de test de la plus grande usine de préparations pour nourrissons du pays.

Un rapport de 10 pages de l’agence offre son premier compte rendu officiel des facteurs qui ont conduit à la pénurie actuelle, qui a forcé les États-Unis à transporter par avion des millions de livres de préparation en poudre depuis l’étranger.

L’examen s’est concentré sur plusieurs problèmes clés de l’agence de réglementation, notamment des systèmes de partage de données obsolètes, un personnel et une formation inadéquats pour les régulateurs alimentaires, et une mauvaise visibilité sur les chaînes d’approvisionnement des formules et les procédures de fabrication.

“Pour les choses qui sont essentielles à la santé publique, si vous ne comprenez pas comment toutes les pièces s’emboîtent, alors lorsque vous entrez dans une crise ou une pénurie, vous avez un vrai problème”, a déclaré le commissaire de la FDA, Robert Califf. Associated Press dans une interview. “Dans une large mesure, c’est ce qui s’est passé ici.”

Califf a déclaré que la FDA demandera une nouvelle autorité pour obliger les entreprises à fournir des informations clés.

Le rapport a été supervisé par un haut responsable de la FDA qui a interrogé des dizaines de membres du personnel de l’agence. Cela survient près de huit mois après que la FDA a fermé l’usine d’Abbott au Michigan en raison de problèmes de sécurité, réduisant rapidement la production nationale au sein de l’industrie des formules hautement concentrées.

Un dénonciateur de l’entreprise avait tenté d’avertir la FDA des problèmes de l’usine en septembre 2021, mais les inspecteurs du gouvernement n’ont enquêté sur les plaintes qu’en février après que quatre nourrissons sont tombés malades, entraînant deux décès. La FDA étudie toujours les liens entre ces maladies et la formule.

La FDA avait précédemment déclaré au Congrès que les hauts responsables de l’agence n’avaient été informés de la plainte qu’en février en raison de retards de courrier et de l’incapacité à faire remonter les allégations de l’employé d’Abbott. Le nouveau rapport indique que « les processus inadéquats et le manque de clarté de la FDA concernant les plaintes des lanceurs d’alerte » peuvent avoir retardé l’envoi des inspecteurs à l’usine.

“Les plaintes des lanceurs d’alerte arrivent à l’agence de différentes manières, à partir de nombreuses sources différentes”, a déclaré le Dr Steven Solomon, un responsable de la médecine vétérinaire de la FDA qui a supervisé l’examen. “L’une des mesures que nous avons déjà prises consiste à nous assurer que, quelle que soit la façon dont ils entrent dans l’agence, ils sont triés et remontés vers les bons niveaux de direction.”

Les inspecteurs de la FDA ont prélevé des échantillons bactériens de l’usine pour les tester, mais des problèmes d’expédition par des “sociétés de livraison tierces” ont retardé les résultats, selon le rapport. La FDA a également été confrontée à des défis pour augmenter sa capacité de test de cronobacter, une bactérie rare mais potentiellement mortelle liée à plusieurs reprises à des épidémies dans les préparations pour nourrissons.

La FDA a également noté qu’elle avait dû reporter son inspection initiale de l’usine d’Abbott en raison de cas de COVID-19 parmi le personnel de l’entreprise. Ce retard s’est ajouté aux inspections manquées antérieures parce que l’agence a retiré ses inspecteurs du terrain au cours de la première année de la pandémie.

Le rapport a conclu en énumérant de nouvelles ressources que le Congrès devrait autoriser pour améliorer les inspections et les normes des préparations pour nourrissons, notamment :

— Augmentation du financement et des pouvoirs d’embauche pour recruter des experts dans la division alimentaire de la FDA ;

— Amélioration de la technologie de l’information pour partager les données sur les inspections de la FDA, les plaintes des consommateurs et les résultats des tests ;

— Nouvelle autorité pour obliger les fabricants à remettre des échantillons et des dossiers sur les fournitures de fabrication, la qualité et la sécurité.

Les stocks américains de préparations pour nourrissons se sont améliorés ces dernières semaines, atteignant des taux de stocks supérieurs à 80 % la semaine dernière, selon IRI, une société d’études de marché. C’est en hausse par rapport à un creux de 69% à la mi-juillet. Les États-Unis ont importé l’équivalent de plus de 80 millions de bouteilles de lait maternisé depuis mai, selon les chiffres de la Maison Blanche, et l’administration Biden s’efforce d’aider les fabricants étrangers à rester sur le marché à long terme pour diversifier l’offre.

Califf a commandé un examen externe distinct de la division alimentaire de la FDA citant «des questions fondamentales sur la structure, la fonction, le financement et la direction» du programme. Cet examen est dirigé par l’ancienne commissaire de la FDA, le Dr Jane Henney, qui a dirigé l’agence pendant les dernières années de l’administration Clinton.

Suivez Matthew Perrone sur Twitter : @AP_FDAwriter.

Matthew Perrone, l’Associated Press