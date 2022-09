La FDA admet des failles en réponse à la pénurie de préparations pour nourrissons

D’autres problèmes encore ont été causés par la pandémie, à la fois lorsque l’agence a manqué des inspections après avoir retiré des inspecteurs du terrain et également en raison de cas de COVID parmi le personnel de l’agence, selon le rapport.

La FDA prévoit de rechercher une nouvelle autorité qui obligerait les entreprises à fournir des échantillons et des enregistrements sur les chaînes d’approvisionnement de fabrication, la qualité et la sécurité.

Le rapport a également demandé un financement du Congrès pour améliorer les inspections et les normes des préparations pour nourrissons. Cela augmenterait le financement et le pouvoir d’embauche de nouveaux experts dans la division alimentaire de la FDA, ainsi que l’amélioration de la technologie pour partager les données sur les inspections de la FDA, les plaintes des consommateurs et les résultats des tests.

Pourtant, le rapport ne va pas assez loin, a déclaré Scott Faber, du groupe de travail sur l’environnement, dans un communiqué.

“Cette évaluation interne traite les symptômes de la maladie plutôt que d’offrir un remède”, a déclaré Faber. “Rien dans cette évaluation ne traite de la structure de leadership fragmentée qui a conduit à des échecs de communication critiques.”

Les problèmes survenus à l’usine d’Abbott en février ont déclenché d’importantes pénuries de préparations et ont conduit les États-Unis à transporter par avion environ 80 millions de bouteilles de préparations en provenance d’autres pays.

