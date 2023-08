La FDA accorde l’approbation de la toute première pilule pour lutter contre la dépression post-partum

La Food and Drug Administration américaine la semaine dernière approuvé une pilule pour le traitement de la dépression post-partum. Le premier traitement oral conçu spécifiquement pour le traitement de la dépression post-partum, l’approbation de Zurzuvae a été accueillie comme un traitement spécifique probablement beaucoup moins cher pour une affection qui affecte jusqu’à une personne sur sept après leur accouchement.

Dre Sarah Oreck, une psychiatre de la reproduction qui pratique en Californie et à New York, a déclaré qu’il est excitant de voir un médicament cibler un mécanisme qui « soutient » la dépression post-partum d’une manière que les antidépresseurs traditionnels ne peuvent pas.

« Il y aura beaucoup de gens qui auront besoin de ce médicament, et j’espère que nous pourrons faire tout ce que nous pouvons pour le rendre largement accessible », a déclaré Oreck.

Mais bien qu’il soit « incroyablement enthousiasmé » par un médicament qui s’est avéré rapide dans le traitement de la PPD lors d’essais cliniques, Oreck dit qu’il y a encore une certaine « appréhension » quant à savoir qui pourra réellement l’utiliser. Pour l’instant, on ne sait pas combien cela coûtera. Le seul autre médicament sur le marché spécifiquement pour le traitement de la dépression post-partum est une perfusion intraveineuse de 34 000 $.

Voici ce qu’il faut savoir sur la dépression post-partum et Zurzuvae, la pilule pour la traiter.

Qu’est-ce que la dépression post-partum ?

Dépression postpartum est une condition qui est classée par des sentiments persistants de tristesse, d’inutilité et de désespoir qui interfèrent avec les tâches quotidiennes. Dans les cas les plus graves, cela peut conduire au suicide, qui est l’une des principales causes de décès maternels qui se produisent après la naissance.

La PPD peut affecter n’importe qui, mais les femmes ayant des antécédents de troubles de l’humeur comme la dépression ou des changements d’humeur associés au cycle menstruel sont plus à risque. D’autres facteurs comme le fait de ne pas avoir d’aide avec le nouveau bébé, avoir un accouchement difficile, un déménagement récent ou plus de stress peut également augmenter le risque de PPD. Selon l’American College of Obstetricians and Gynecologists, il commence généralement dans les trois premières semaines suivant l’accouchement, mais peut survenir jusqu’à un an après la naissance d’un bébé.

Une forme plus légère de dépression, appelée « baby blues », peut affecter plus de la moitié des personnes après leur accouchement, même si elle disparaît généralement d’elle-même en quelques semaines.

Alors que les symptômes de la PPD peuvent chevaucher d’autres formes de dépression, il existe un lien direct entre la chute dramatique des hormones qui se produit après l’accouchement et l’apparition de la dépression avec la PPD. Une pilule qui se concentre mieux sur la cause de la PPD signifie un traitement plus efficace, comme cela a été le cas montré dans les essais cliniques.

Skaman306/Getty Images

Quelle est l’efficacité de Zurzuvae et comment ça marche ?

Zurzuvae est une pilule que vous prenez pendant deux semaines, tous les jours, le soir avec un « repas gras », selon la FDA. En partie, on pense qu’il fonctionne parce qu’il contient un métabolite de la progestérone (allopregnanolone), selon Oreck. Étant donné que les niveaux de progestérone et d’œstrogènes chutent fortement après l’accouchement, le médicament peut donner un coup de pouce au corps et l’aider à compenser cette énorme baisse d’hormones.

« C’est une idée très simple de ce qu’est le mécanisme », a déclaré Oreck.

Par rapport aux personnes qui ont pris un placebo, celles qui ont pris Zurzuvae ont montré « une amélioration significative de leurs symptômes » lorsqu’elles ont été notées sur une échelle d’évaluation de la dépression au jour 15, selon la FDA, et les effets ont duré quatre semaines. Certains résultats sur Zurzuvae ont été Publié dans le Journal américain de psychiatrie.

« C’est très excitant pour un médicament, aussi, d’être pris pendant 14 jours – c’est comme révolutionnaire », a-t-elle déclaré. La plupart des médicaments pour l’humeur doivent être pris quotidiennement et les effets prennent généralement plus de temps à se manifester.

Qui peut être un bon candidat pour Zurzuvae

Le médicament est approuvé pour les adultes atteints de PPD, qui est un épisode dépressif majeur.

Parce que les personnes qui allaitaient ont été exclues de l’essai, il n’y a aucune information sur la façon dont cela affectera le lait maternel. Cela signifie qu’il sera probablement conseillé aux personnes qui souhaitent allaiter d’arrêter pendant les deux semaines de prise de Zurzuvae.

« Pour une personne souffrant de dépression sévère, le compromis de ne pas allaiter pendant deux semaines est quelque chose que vous pourriez probablement faire », a déclaré Oreck. Pour une personne présentant des symptômes plus légers qui ne souhaite pas interrompre son approvisionnement, a-t-elle déclaré, la décision de commencer ou non un médicament sera plus nuancée.

Vous ne pouvez pas non plus prendre la pilule si vous êtes enceinte, car Zurzuvae pourrait affecter le fœtus, selon la FDA.

Comme pour les autres médicaments, vous ne devez pas conduire ni utiliser de machinerie lourde pendant 12 heures après la prise de la pilule. La FDA a ajouté un « avertissement boîte noire« , qu’il réserve aux effets secondaires à risque plus élevé, sur le risque de conduire ou de se livrer à autre chose qui pourrait être dangereux pendant les 12 heures suivant la prise de la pilule.

Malgré des résultats prometteurs, Oreck dit qu’il est important de ne pas considérer cela comme une « pilule magique ».

« Nous devons avoir peur de dire: » vous avez juste besoin de ce médicament et c’est tout « », a déclaré Oreck. En plus des médicaments, des systèmes de soutien, des thérapies et des moyens de faire face aux coûts associés au fait de devenir mère et de contribuer au risque de PPD « doivent être en place ».

« Ce n’est pas une pilule magique, ça ne fera pas disparaître tous ces facteurs de stress. »

Quand les nouveaux parents peuvent l’obtenir et combien cela coûtera

La pilule devrait être disponible au cours des trois derniers mois de 2023, selon le fabricant Sage Therapeutics. Il n’y a pas encore d’estimation de son coût, et le fabricant de médicaments n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le prix.

Cependant, on s’attend à ce qu’il soit moins cher (et beaucoup plus accessible aux gens) que le seul autre traitement conçu spécifiquement pour la PPD – un traitement IV appelé Brexanolone qui doit être administré dans un hôpital sur une période de 60 heures et coûte plus de 30 000 $. Selon la clinique Mayo, Brexanolone agit en ralentissant la chute rapide des hormones après la naissance.

Autres options de traitement pour la dépression post-partum

Outre la Brexanolone, les personnes souffrant de dépression post-partum peuvent se voir proposer des traitements plus traditionnels de la dépression, notamment une thérapie par la parole ou d’autres médicaments.

Vous pouvez également demander à votre sage-femme ou à votre gynécologue-obstétricien de trouver un groupe de soutien, en ligne ou en personne, pour rencontrer d’autres parents qui souffrent de PPD. Cela peut être particulièrement important s’il existe d’autres facteurs de stress qui peuvent contribuer à votre dépression post-partum, en plus des changements physiques et hormonaux qui accompagnent l’accouchement.

