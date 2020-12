La pression n’a pas non plus modifié le résultat du processus. La FDA avait déjà déterminé qu’elle approuverait le vaccin de Pfizer pour une autorisation d’urgence après qu’un groupe consultatif d’experts a recommandé jeudi de le faire, selon plusieurs responsables de l’administration.

Les régulateurs avaient prévu d’autoriser le vaccin pour une utilisation d’urgence tôt samedi. Mais vendredi matin, le Dr Hahn a dit aux responsables du Center for Biologics Evaluation and Research de l’agence d’agir d’ici la fin de la journée, selon une personne familière avec sa directive.

Mais il a néanmoins montré que même à la 11e heure, la Maison Blanche n’était pas disposée à laisser aux régulateurs l’indépendance de travailler selon leur propre plan alors qu’ils traitaient des documents clés, y compris des instructions aux médecins pour l’utilisation du vaccin et une fiche d’information sur le produit. . Pfizer devait également examiner certains documents pour en garantir l’exactitude.

Selon le haut responsable de l’administration, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, M. Meadows a appelé le Dr Hahn pour l’avertir qu’il devrait envisager de chercher son prochain emploi si l’autorisation n’était pas délivrée vendredi. La menace pesant sur le travail du commissaire a été signalée plus tôt par Le Washington Post.

Dans une déclaration, le Dr Hahn a nié ce récit. «C’est une fausse représentation de l’appel téléphonique avec le chef de cabinet», a-t-il déclaré. «La FDA a été encouragée à continuer de travailler rapidement» sur le vaccin Pfizer.

Peu avant 7 heures du matin, la FDA a publié une déclaration inhabituelle, affirmant qu’elle avançait rapidement pour autoriser le vaccin de Pfizer – des commentaires qui ont ensuite été repris par Alex M. Azar, le secrétaire à la santé et aux services sociaux.

Quelques minutes plus tard, M. Trump s’en est pris directement à l’agence et au Dr Hahn dans un tweet, exigeant que le Dr Hahn «arrête de jouer à des jeux et commence à sauver des vies !!!» Il a appelé la FDA «Une grosse, vieille et lente tortue», pleine de fonds mais embourbée dans la bureaucratie.