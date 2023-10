Le Commission fédérale des communications des États-Unis a voté jeudi en faveur du rétablissement des protections Internet ouvertes pour les consommateurs et les entreprises, également appelées neutralité du net.

La neutralité du Net est entrée en vigueur en 2015 sous l’administration Obama. L’idée étant que les fournisseurs d’accès Internet devraient traiter tout le trafic de la même manière et ne pas limiter ou bloquer certains trafics pour quelque raison que ce soit. Il était alors rapidement tué par la FCC sous l’ancien président Trump deux ans plus tard.

Le vote de jeudi s’est déroulé dans le sens contraire des partis, trois commissaires démocrates étant favorables à la reprise du processus et deux commissaires républicains votant contre.

« Aujourd’hui, nous entamons un processus pour remédier à cette situation », a déclaré jeudi la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, dans un communiqué de presse. « Nous proposons de rétablir des règles claires et exécutoires pour empêcher le blocage, la limitation et la priorisation payante. Ils veilleraient à ce qu’Internet reste ouvert et constitue un refuge pour créer sans autorisation, construire une communauté au-delà de la géographie et s’organiser sans contraintes physiques.

Rosenworcel a confirmé la nouvelle de son intention de relancer la neutralité du net le mois dernier. C’est arrivé après La commissaire Anna Gomez a été confirmée par le Sénat.

La prochaine étape pour la FCC est une période de commentaires publics sur les propositions de neutralité du net. Si elle est adoptée après un examen, la FCC mettrait alors en œuvre les protections Internet.