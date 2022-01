La FCC révoque la capacité de China Unicom à opérer aux États-Unis

La Commission fédérale des communications mentionné jeudi qu’un opérateur de télécommunications chinois appartenant à l’État ne peut plus opérer aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale, alors que les responsables de Washington vont plus loin pour limiter l’influence des entreprises chinoises sur les consommateurs, les entreprises et les réseaux de communication américains.

Les quatre commissaires de l’agence ont voté à l’unanimité pour révoquer la licence de la filiale américaine de China Unicom, affirmant que la société pourrait accéder ou rediriger les communications américaines et se livrer à des activités d’espionnage. La commission a également accusé China Unicom, l’un des plus grands fournisseurs de services mobiles de Chine, d’avoir induit l’agence et le Congrès en erreur.

China Unicom a déclaré dans un communiqué qu’il « a de bons antécédents en matière de respect des lois et réglementations applicables et de fourniture de services et de solutions de télécommunications en tant que partenaire fiable de ses clients au cours des deux dernières décennies ». Il a déclaré que la FCC ne lui avait pas donné « la procédure régulière requise » et qu’elle « protégerait de manière proactive les droits et les intérêts de l’entreprise et de ses clients ».

La décision de la FCC intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Pékin concernant l’influence de la Chine dans la technologie et les télécommunications mondiales.