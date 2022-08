La FCC refuse SpaceX Starlink pour près d’un milliard de dollars de subventions à large bande

La Federal Communications Commission a rejeté mercredi l’offre de SpaceX pour près d’un milliard de dollars de subventions pour soutenir les clients ruraux à large bande via le réseau Internet par satellite Starlink de la société.

SpaceX, qui est contrôlé par Elon Musk, avait reçu 885,5 millions de dollars lors de l’enchère de 9,2 milliards de dollars de la FCC en décembre 2020 dans le cadre du Rural Digital Opportunities Fund du régulateur.

Les subventions de la FCC sont conçues pour inciter les fournisseurs de services à large bande à offrir des services dans les zones « non desservies » et difficiles à atteindre des États-Unis. Dans un communiqué de presse, la FCC a déclaré que Starlink et LTD Broadband – une autre société qui avait initialement reçu 1,3 milliard de dollars de subventions dans le cadre du programme – “n’ont pas réussi à démontrer que les fournisseurs pouvaient fournir le service promis”.

“Nous devons utiliser au mieux les rares dollars du service universel alors que nous entrons dans un avenir numérique qui exige des réseaux toujours plus puissants et plus rapides. Nous ne pouvons pas nous permettre de subventionner des entreprises qui ne fournissent pas les vitesses promises ou qui ne sont pas susceptibles de répondre aux exigences du programme “, a déclaré la présidente du FCC, Jessica Rosenworcel, dans un communiqué.

Rosenworcel a ajouté que la technologie de SpaceX était “réellement prometteuse”, mais a souligné que Starlink était toujours une “technologie en développement”.

SpaceX n’a ​​pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC.

