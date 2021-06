La FCC propose plus de restrictions sur les équipements de télécommunications chinois

La Commission fédérale des communications a proposé jeudi de nouvelles restrictions sur les achats d’équipements de télécommunications qui présentent des risques pour la sécurité nationale, renforçant son opposition aux fournisseurs chinois de technologies sans fil 5G et autres.

La FCC a voté à l’unanimité pour explorer la proposition d’interdire aux entreprises américaines tous les futurs achats d’équipements de télécommunications auprès d’entreprises comme Huawei et ZTE de Chine. Il a également proposé à l’agence d’envisager de retirer les autorisations préalables d’achat d’équipement de la liste des cinq entreprises considérées comme des menaces à la sécurité nationale.

Les actions de l’agence démontrent la poussée bipartite à Washington pour repousser le bastion de la Chine sur des parties de la chaîne d’approvisionnement des télécommunications et de la technologie. Le président Biden a maintenu la position ferme de l’administration Trump contre l’utilisation par la Chine de ses entreprises technologiques liées au gouvernement pour surveiller ses propres citoyens et jouer un rôle de leader dans les technologies de pointe comme la 5G et la fabrication et la conduite automatisées.

Les propositions ont mis en branle un processus plus long qui comprend les commentaires du public et un vote éventuel. Les entreprises de télécommunications rurales qui se sont appuyées sur des fournisseurs comme ZTE pour la technologie sans fil ont protesté contre les restrictions.