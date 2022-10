La FCC prévoit d’interdire les ventes de nouveaux équipements Huawei et ZTE, selon un rapport

La Commission fédérale des communications prévoit d’interdire la vente de tous les nouveaux appareils de télécommunications des entreprises technologiques chinoises Huawei et ZTE, Axios a rapporté jeudi. Le projet d’ordonnance, s’il est approuvé par les commissaires, couvrirait apparemment également les appareils vidéo de trois autres sociétés chinoises.

Si elle est approuvée, l’interdiction constituerait une escalade des sanctions du gouvernement américain contre les entreprises et les entreprises technologiques chinoises en général. En 2019, le La FCC a interdit à Huawei et ZTE de recevoir des milliards de dollars de subventions fédérales destiné à étendre l’accès à large bande aux États-Unis. En 2020, le La FCC a qualifié les entreprises de risque pour la sécurité nationale pour leurs liens étroits avec l’armée chinoise et le Parti communiste chinois. À cette époque, la FCC craignait que l’utilisation d’équipements des entreprises pour construire le réseau 5G des États-Unis ne le rende vulnérable à la surveillance et à l’espionnage.

Après restrictions proposées l’année dernièreun porte-parole de Huawei a qualifié l’action de la FCC de “malavisée et inutilement punitive” et que “bloquer l’achat d’équipements, sur la base d’un” jugement prédictif “, lié au pays d’origine ou à la marque est sans fondement, discriminatoire et ne fera rien pour protéger le l’intégrité des réseaux de communication ou des chaînes d’approvisionnement des États-Unis. »

Huawei, ZTE et la FCC n’ont pas immédiatement répondu aux commentaires.

