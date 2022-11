La FCC interdit Huawei et ZTE Gear en raison d’un risque pour la sécurité nationale

La La FCC a interdit les équipements de télécommunications et de vidéosurveillance de plusieurs sociétés basées en Chine, dont Huawei et ZTE, pour des raisons de sécurité nationale, a annoncé vendredi l’agence.

Huawei et ZTE ont été à plusieurs reprises dans le collimateur du gouvernement américain pour des problèmes d’espionnage. Mais l’interdiction empêche également les entreprises chinoises Hytera, Hangzhou Hikvision Digital Technology et Dahua de vendre du matériel aux États-Unis.

“La FCC s’est engagée à protéger notre sécurité nationale en veillant à ce que l’utilisation d’équipements de communication non fiables ne soit pas autorisée à l’intérieur de nos frontières, et nous poursuivons ce travail ici”, a déclaré la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, dans un communiqué de presse. “Ces nouvelles règles sont une partie importante de nos actions en cours pour protéger le peuple américain contre les menaces à la sécurité nationale impliquant les télécommunications.”

Les entreprises concernées n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La dernière mesure réglementaire intervient alors que les États-Unis continuent de lutter contre l’influence technologique de la Chine, les législateurs exprimant plus fort leurs inquiétudes à propos du pays. En 2019, un décret de l’ancien président Donald Trump mettre Huawei sur la liste des entités du Bureau de l’industrie et de la sécurité du Département du commerce, interdisant ainsi l’entreprise des réseaux américains en raison de ses relations étroites avec le gouvernement chinois.

En 2020, la FCC a ordonné à toutes les entreprises américaines de haut débit et sans fil de cesser d’utiliser tout équipement de fabricants chinoisqui comprenait Huawei et ZTE, et a commencé des efforts pour révoquer Autorisation de China Telecom pour opérer aux États-Unis. La La FCC interdit davantage d’entreprises chinoises plus tôt cette année.

Huawei reste empêché d’utiliser les services Google comme Gmail et le Play Store dans ses smartphones Android.

Le commissaire de la FCC, Brendar Carr, a déclaré dans une interview au début du mois qu’il croyait Les législateurs américains devraient également interdire l’application vidéo abrégée TikTok aux États-Unis sur la mauvaise gestion potentielle des données personnelles et sensibles par la société mère basée en Chine ByteDance. Tout cela souligne la relation difficile que les États-Unis entretiennent avec la Chine, un régime autoritaire qui peut contraindre les entreprises à l’intérieur de ses frontières, affectant potentiellement la technologie exportée à l’étranger. Dans le même temps, la Chine est également un important producteur de technologie, contribuant à tout fabriquer, des iPhones aux consoles de jeux PS5.

La FCC a émis l’interdiction après un vote 4-0 et a interdit l’utilisation de fonds publics pour acheter de l’équipement aux cinq entreprises chinoises.