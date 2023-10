Meta avec sa série Quest, ainsi qu’Apple, Google et Microsoft, peuvent désormais exploiter la technologie VR sur la bande sans fil 6 GHz sans avoir besoin de licence. Photo : Dan Ackerman / Gizmodo

Tout ça technologie métaverse – quelle que soit la signification de ce terme à ce stade – bénéficiera d’une forte augmentation de la connectivité grâce aux régulateurs fédéraux.

Pratique avec Meta Quest 3

La Commission fédérale des communications (FCC) a unanimement donné son feu vert à quelques-unes des plus grandes entreprises fabriquant du matériel VR lors de sa réunion de jeudi, selon un communiqué de presse. libérer. La commission affirme qu’encore plus d’appareils peuvent fonctionner au même moment. Bande sans fil 6 GHz sans avoir besoin de permis. Cela concernerait les appareils fonctionnant à très faible puissance (VLP) sur une courte distance avec des vitesses de connexion élevées, ce qui permet aux appareils VR et AR de fonctionner dans un spectre de 850 MHz.

La FCC a déclaré que cette décision « enrichirait l’expérience des consommateurs et renforcerait l’économie du pays ». Les régulateurs ont souligné que les appareils seront limités à ce niveau VLP.

Cette catégorie comprend les appareils portables de réalité virtuelle et de réalité augmentée tels que ceux développés par Meta et maintenant Apple. Ces appareils pourraient utiliser la connectivité à courte portée pour se connecter à des smartphones ou à tout autre appareil.

Des entreprises telles que Google, Facebook (maintenant Meta), Apple et Microsoft ont toutes adressé une pétition à la FCC pour l’onde 6 GHz en 2019, selon Le bord. Ils pourraient utiliser la bande de fréquences inférieure à 6 GHz sans licence, mais les entreprises tentent depuis longtemps d’éviter les problèmes de licence embêtants tout en utilisant les normes de connectivité les plus récentes.

« Les nouvelles règles veillent toutefois à limiter ces appareils à des niveaux de puissance très faibles et à les soumettre à d’autres exigences techniques et opérationnelles qui permettront à ces appareils de fonctionner à travers les États-Unis tout en protégeant les services sous licence historiques qui fonctionnent dans la bande 6 GHz », a-t-il ajouté. » a déclaré la FCC dans son communiqué.

Selon Jessica Rosenworcel, présidente de la FCC, les ondes de 6 GHz sont l’endroit où les États-Unis peuvent développer de « nouvelles technologies portables », selon Bloomberg.

Cela pourrait être une aubaine pour les ambitions d’Apple et de Meta, où que cela puisse aller. Apple aurait prévu de créer une sorte de version moins chère du Vision Pro, probablement sans cet écran extérieur inutile. Meta vient de sortir son Méta Quête 3 et Lunettes intelligentes Ray-Banmais sa véritable ambition est de réduire d’une manière ou d’une autre sa technologie de réalité augmentée au point ça peut fonctionner avec des lunettes AR.