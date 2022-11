La FCC dévoile des règles pour des étiquettes haut débit claires afin d’aider les consommateurs à comparer les prix

Que ce passe-t-il La Federal Communications Commission va de l’avant avec de nouvelles règles exigeant que les fournisseurs de haut débit aient des étiquettes cohérentes pour toutes leurs offres. Pourquoi est-ce important Des étiquettes uniformes aideront les clients à mieux comprendre ce qu’ils achètent et faciliteront les achats comparatifs. Plus les consommateurs peuvent comparer des pommes avec des pommes (et trouver les meilleures offres), plus le marché devrait devenir concurrentiel.

La Commission fédérale des communications jeudi règles dévoilées cela obligera tous les fournisseurs de services Internet à afficher des étiquettes claires pour leurs services – similaires aux étiquettes nutritionnelles sur les produits alimentaires – indiquant exactement ce que le client achète. Il fait suite à un mandat de la loi bipartite sur l’investissement et l’emploi dans les infrastructures, qui ordonnait à la FCC d’exiger que les fournisseurs aient des étiquettes conviviales pour les services filaires et sans fil.

Les nouvelles étiquettes haut débit incluront des informations telles que le prix, la vitesse, les frais, les allocations de données et d’autres conditions de service. Les règles de la FCC obligeront les FAI à afficher ces informations au point de vente, afin que les consommateurs puissent mieux comprendre ce qu’ils achètent avant de s’inscrire au service. Il sera également plus facile de comparer les prix et de trouver le meilleur plan le plus abordable.

“Vous ne devriez pas avoir besoin d’être avocat pour savoir exactement ce qu’il y a dans votre plan de service Internet”, a déclaré la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel. “Les étiquettes nutritionnelles à large bande sont conçues pour permettre aux consommateurs de savoir plus facilement ce qu’ils obtiennent, obliger les fournisseurs à tenir leurs promesses et bénéficier d’une plus grande concurrence, ce qui signifie un meilleur service et de meilleurs prix pour tout le monde.”

FAC



Bien que la FCC ne soit pas parvenue à une version finale du nouveau label haut débit, elle donne un échantillon de ce à quoi il pourrait ressembler et des catégories à inclure. La FCC a noté qu’elle était ouverte à d’autres améliorations sur la route en fonction des commentaires des clients. Il prend également des mesures pour adopter les exigences linguistiques et d’accessibilité lors de l’assemblage du produit.

Alors, quand verrons-nous ces nouvelles étiquettes ? Cela reste à déterminer.