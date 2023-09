La FCC de Biden veut rétablir la neutralité du net

Cinq ans après la disparition (temporaire) de la neutralité du Net, la Federal Communications Commission (FCC) est sur le point de concrétiser la vision de l’administration Biden consistant à réimplémenter la politique de l’ère Obama. Cela signifie que l’effort visant à reclasser l’Internet haut débit d’un service d’information à un opérateur public, soumis à une surveillance et à des réglementations accrues, tout comme les compagnies de téléphone, est également de retour.

L’agence vient de recruter sa troisième commissaire démocrate, Anna Gomez, après avoir attendu près de deux ans que le Sénat confirme la nomination de Biden (une précédente candidate de Biden, Gigi Sohn, s’est retirée en mars). L’impasse 2-2 qui empêchait l’agence de procéder à des changements politisés est désormais résolue, et la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, ne veut clairement plus perdre de temps. La neutralité du Net, dont elle est un partisan de longue date, est la première à l’ordre du jour.

Rosenworcel a annoncé mardi son intention de rétablir cette politique, affirmant que l’abrogation de la neutralité du net sous l’ère Trump « a placé l’agence du mauvais côté de l’histoire, du mauvais côté de la loi et du mauvais côté du public. Ce n’était pas bien à l’époque, mais cela a encore moins de sens aujourd’hui. »

« Aujourd’hui, nous entamons un processus pour remédier à cette situation », a-t-elle déclaré.

Et c’est ainsi que commence la prochaine bataille dans une guerre de plusieurs années qui a engendré des protestations massives, un (probablement bientôt deux) renversements d’agence et des poursuites judiciaires majeures – et c’est en partie la raison pour laquelle la FCC sous le président Biden n’a pas eu son effectif complet de cinq commissaires jusqu’à présent. C’est également le sujet d’une campagne bien financée de la part des entreprises de télécommunications, qui aiment présenter la neutralité du net comme simplement obliger les fournisseurs de haut débit à traiter tout le trafic de manière égale, ce qu’elles prétendent déjà faire (ce qui n’est pas tout à fait vrai), et soutiennent qu’il existe pas besoin de le mandater. Mais la neutralité du net – ou, pour être plus exact, la reclassification des fournisseurs de services Internet qui rend la neutralité du net possible – va bien au-delà de cela.

CNN Business qualifie la neutralité du Net de « troisième voie de la politique du haut débit » parce que c’est en quelque sorte devenu une question controversée et politisée. Il est donc plus difficile pour l’individu moyen de savoir exactement ce qu’est la neutralité du Net et ce qu’elle signifierait pour lui. Les opposants à la neutralité du Net, parmi lesquels figurent la plupart des Républicains et les sociétés de télécommunications dont les services seraient régis par la règle, affirment que cela soumettrait les fournisseurs de services Internet à des réglementations trop lourdes et à une surveillance gouvernementale étouffante, ce qui entraverait l’innovation et la concurrence dans un secteur qui fournit déjà un excellent service. (Certains pourraient être en désaccord avec cette évaluation) au peuple américain. Les partisans, y compris la plupart des démocrates, les défenseurs des consommateurs et les services Internet comme Netflix, affirment qu’Internet est devenu un élément vital et nécessaire de la vie américaine et devrait être classé en conséquence sous la responsabilité de la FCC, tout comme les services télégraphiques et téléphoniques qui l’ont précédé. étaient.

« Il y a une campagne de désinformation associée à la neutralité du Net », a déclaré à Vox Tom Wheeler, président de la FCC lorsque la neutralité du Net a été adoptée pour la première fois. Il a ajouté que cela détourne l’attention de « la question plus large, à savoir qu’il est absolument absurde qu’il n’y ait pas de surveillance d’intérêt public sur le réseau le plus important du 21e siècle ».

Le long combat pour contrôler Internet comme le téléphone

La neutralité du Net – ou la neutralité du réseau, si vous voulez en termes longs – signifie que les fournisseurs de services Internet comme Verizon et Comcast doivent traiter tout le trafic de la même manière. Ils ne peuvent pas accélérer le trafic vers certains sites ni le ralentir (ou le bloquer) sur d’autres. Ils ne peuvent pas facturer de supplément pour visiter des sites ou des services, ni donner la priorité à des sites ou à des services. C’est ainsi que fonctionnent nos lignes téléphoniques ; les opérateurs ne peuvent pas facturer de supplément ou bloquer les appels vers différents opérateurs sans motif, par exemple. Et même si les fournisseurs de services Internet ont largement fait de même, sans neutralité du net, rien au niveau fédéral ne les oblige à le faire. La FCC ne peut toutefois pas exiger la neutralité du net de la part des fournisseurs de services Internet si le haut débit n’est pas classé comme opérateur public en vertu du titre II de la loi sur les télécommunications. Nous le savons car lorsque l’agence a tenté d’édicter des règles de neutralité du net dans le passé, Comcast et Verizon ont intenté une action en justice pour y mettre fin, et ils ont gagné.

Après cela, la FCC a décidé de reclasser l’Internet haut débit sous le titre II. En 2015, il l’a fait avec l’Open Internet Order. Puis Trump a pris ses fonctions et a nommé Ajit Pai à la tête de la FCC, où il a rapidement entrepris de défaire la neutralité du net. Il y est parvenu en 2018 avec le Restoring Internet Freedom Order, qui a reclassé l’Internet haut débit d’un opérateur Titre II à un service d’information dans le cadre d’un « système de réglementation léger » avec quelques exigences de transparence.

Maintenant, la FCC veut reclasser le haut débit – en fait, cela reviendrait à reclasser le haut débit – et dispose des voix pour le faire. Cela pourrait ressembler à nouveau à 2015, mais beaucoup de choses se sont passées dans les années qui ont suivi, a déclaré Rosenworcel, ce qui ne fait que contribuer à démontrer que le haut débit doit être un opérateur public.

La pandémie « a clairement montré que le haut débit n’est plus un plaisir ; c’est un besoin pour tout le monde, partout », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas un luxe. C’est une nécessité. C’est une infrastructure essentielle à la vie moderne. … Pourtant, même si notre société s’est reconfigurée pour faire beaucoup de choses en ligne, nos institutions n’ont pas réussi à suivre le rythme. Aujourd’hui, il n’existe aucune agence experte garantissant qu’Internet soit rapide, ouvert et équitable.

Il n’y a peut-être pas de meilleur exemple aujourd’hui de l’importance d’Internet et de la nécessité d’une véritable réglementation que la guerre en Ukraine. Le succès de certaines opérations militaires ukrainiennes dépend du service Internet, mais le propriétaire d’une entreprise dynamique a le seul pouvoir de choisir où et quand il est disponible.

« Nous ne devrions pas avoir à vivre avec le haut débit comme un service de « meilleurs efforts » dans lequel votre fournisseur d’accès Internet décide d’investir ou non dans la maintenance et les mises à niveau nécessaires », a déclaré Harold Feld, vice-président senior du groupe de défense des consommateurs Public Knowledge, à Vox.

« Aux fins de promouvoir la sécurité des personnes et des biens »

Alors, que signifie exactement être un opérateur Titre II, en dehors de la neutralité du Net ? Principalement, cela donne à la FCC plus de surveillance et d’autorité. Comme l’a dit Rosenworcel, cela signifie que la technologie qui est devenue aussi importante – sinon plus – que le téléphone bénéficiera du type de surveillance de l’agence dont bénéficient depuis longtemps de nombreuses autres industries et services essentiels. Cela donnera à la FCC la possibilité d’établir des règles de confidentialité, de garantir que les gens ont accès aux services Internet, d’exiger plus de transparence et de responsabilité de la part des fournisseurs et de réglementer les tarifs (bien que la FCC ait expressément déclaré qu’elle ne le ferait pas en 2015 et qu’elle le ferait). je ferai probablement la même chose maintenant). La FCC sera également en mesure d’agir plus tôt et de manière plus approfondie sur les questions nationales et de cybersécurité.

« Si vous n’avez pas d’autorité sur les réseaux à large bande, comment faites-vous face à ce qui se passe lorsque des adversaires tentent de militariser ces réseaux ? » a demandé Wheeler. « Comment réagissez-vous lorsque ces réseaux bafouent le droit à la vie privée de leurs utilisateurs ? Comment gérez-vous le fait que chaque cyberattaque, à un moment donné, traverse un réseau public ? Si vous n’avez pas juridiction sur ces réseaux, comment pouvez-vous mettre en place des protections ? »

Sans surprise, les Républicains ont qualifié cette décision de prise de pouvoir qui rendra le service Internet pire et plus cher ; Le sénateur Ted Cruz (R-TX) a déclaré dans un communiqué : « Les démocrates de la FCC veulent simplement le contrôle. Ils veulent désespérément microgérer les prix et les conditions de service des fournisseurs, et collecter des milliards de nouvelles taxes USF au détriment de l’investissement, de la croissance économique et du choix des consommateurs. (Encore une fois, les nouvelles règles de la FCC indiqueront probablement que l’agence ne réglementera pas les tarifs, comme elle l’a fait en 2015.)

Mais vous pouvez juger par vous-même si l’Internet haut débit américain est le meilleur possible, avec le choix, le service, l’accès et l’investissement qu’une technologie cruciale peut et devrait avoir. Mettre fin à la neutralité du Net en 2018 n’a peut-être pas détruit Internet, comme certains partisans de la neutralité du Net le pensaient, mais cela l’a-t-il amélioré ? Voulons-nous un avenir où l’accès à un service vital est contrôlé par relativement peu d’entreprises, régi par encore moins de règles ?

« Nous n’avons pas inventé la FCC parce que c’était un mardi ennuyeux de 1934 et que FDR a dit ‘Je sais ce qui va améliorer les choses !' », a déclaré Feld. « Nous l’avons fait, selon les termes de l’article 1 de la loi sur les communications, ‘dans le but de la défense nationale, dans le but de promouvoir la sécurité des personnes et des biens’ et pour garantir à tous les citoyens des États-Unis la meilleure communication possible. réseau possible.

« Nous avons besoin d’un Internet qui fonctionne de manière prévisible et fiable pour que nous puissions vivre notre vie », a-t-il ajouté.

En supposant que la reclassification soit effectuée – le processus prendra probablement plusieurs mois – nous pouvons nous attendre à ce qu’elle soit contestée devant les tribunaux et peut-être même par un futur Congrès républicain (qui a essentiellement annulé la tentative de la FCC d’établir des règles de confidentialité pendant la courte période). fenêtre lorsque le haut débit était un opérateur Titre II). Ainsi, si et quand la FCC finalisera le retour de la neutralité du net, nous ne saurons pas avec certitude que cette règle est en fait définitive. L’histoire nous montre que ce n’est peut-être pas le cas, mais il faut bien que quelque chose colle un jour, n’est-ce pas ?