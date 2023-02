La FCC cible les récidivistes d’appels automatisés avec une nouvelle interdiction de cesser et de s’abstenir

Comme la Federal Communications Commission des États-Unis poursuit sa répression contre les appels automatisés illégaux, il a émis une nouvelle lettre de cesser et de s’abstenir à un appelant répété pour les appels liés à “l’usurpation d’identité bancaire”, l’agence annoncé mercredi.

La FCC a déclaré que plusieurs enquêtes ont révélé que One Eye Telecom est “une entité qui succède” à une société appelée PZ / Illum Telecommunication, qui a reçu une lettre de cesser et de s’abstenir du FCC Enforcement Bureau le 21 octobre 2021, puis fermée. . Les deux sociétés partagent le même propriétaire, Prince Anand, qui aurait déclaré avoir lancé One Eye après avoir fermé PZ / Illum Telecommunication et laissé son nom sur les documents, selon un communiqué de la FCC.

“Nos enquêteurs ne sont pas dupes des astuces de changement de marque et de propriété de figure de proue”, a déclaré le chef du bureau de l’application de la loi de la FCC, Loyaan Egal, dans le communiqué. “Nous n’allons pas permettre aux robots appelants en série de simplement créer de” nouvelles “entreprises pour continuer à arnaquer les consommateurs américains. Les récidivistes seront passibles de sanctions plus sévères.”

La lettre de cessation et d’abstention de la FCC à One Eye indique que l’agence a déterminé que la société est un “fournisseur de passerelle” pour “transmettre apparemment du trafic illégal d’appels automatisés”. La lettre représente une autre étape dans l’action de la FCC lutte en cours contre les arnaques aux appels automatisés et courrier indésirableavec l’agence appel aux fournisseurs de voix pour cesser d’accepter le trafic de One Eye et d’autres robots appelants illégaux.

One Eye n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.