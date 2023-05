La FCC arrête un Robocaller illégal après des avertissements répétés

La Federal Communications Commission des États-Unis a intensifié ses efforts pour réprimer les appels automatisés illégaux qui harcèlent les Américains. Après avoir envoyé plusieurs lettres de cessation et d’abstention à un délinquant en particulier, l’agence a ordonné que ses appels soient entièrement bloqués par les opérateurs téléphoniques américains.

Dans ce que la FCC prétend être sa toute première « ordonnance de blocage de robots », l’agence a coupé les appels entrant dans le pays par One Eye, un soi-disant fournisseur de passerelle qui canalise le trafic international vers les opérateurs américains.

Une enquête a révélé que One Eye était le successeur d’une société appelée PZ / Illum Telecommunication, qui avait fermé après que le Bureau de l’application de la loi de la FCC lui ait envoyé une ordonnance de cesser et de s’abstenir en octobre 2021 pour arrêter les appels automatisés illégaux. One Eye était une « entité successeur » qui a reçu sa propre ordonnance de cesser et de s’abstenir de l’agence en février et qui a maintenant été empêchée d’envoyer des appels à des personnes aux États-Unis.

« Nous pouvons et continuerons à fermer les fournisseurs qui aident les escrocs », a déclaré la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, dans un communiqué de presse Jeudi. « Parce que ces appels indésirables ne sont pas seulement ennuyeux, ils sont illégaux, et les faciliter mérite de graves conséquences. »

L’agence a déclaré qu’elle avait donné à One Eye de multiples occasions de cesser de faciliter les appels automatisés illégaux, passant de son ordre de cesser et de s’abstenir à encourager d’autres fournisseurs de passerelles à cesser de transmettre les appels de One Eye et à émettre un dernier avertissement avant d’ordonner aux opérateurs téléphoniques américains de bloquer son trafic.

« L’équipe du Bureau de l’application de la loi a mis en place un processus équitable, transparent mais difficile grâce auquel nous pouvons essentiellement fermer l’accès aux réseaux de communication américains par des entreprises telles que One Eye qui ciblent les consommateurs avec des appels automatisés illégaux », a déclaré le chef du Bureau de l’application de la loi de la FCC, Loyaan Egal. un communiqué de presse.

Alors que la FCC combattait les appels automatisés depuis des années, l’agence a publié une nouvelle directive en mars 2022 pour se concentrer sur ceux qui entrent dans les réseaux américains via des fournisseurs de passerelles, les rendant responsables du harcèlement et des escroqueries ciblant les Américains. En conséquence, la FCC a mis un terme aux appels automatisés ciblant les propriétaires pour des hypothèques prédatrices, une baisse de 88% d’un mois à l’autre des appels automatisés d’escroquerie aux prêts étudiants et une baisse de 99% des appels d’escroquerie à la garantie automobile. Peut-être que les actions de l’agence conduiront à la mort de certains mèmes aussi.