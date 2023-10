La FCC applique la première pénalité relative aux débris spatiaux dans le cadre du règlement Dish Network

La Federal Communications Commission a annoncé un règlement avec Réseau de vaisselle lundi, la première pénalité du régulateur liée aux débris spatiaux.

Dish a admis qu’elle était responsable de ne pas avoir éliminé correctement le satellite de communication EchoStar-7 et a accepté de payer des frais de 150 000 $, a indiqué la FCC. La FCC a qualifié cet accord de « règlement révolutionnaire » dans le domaine de plus en plus préoccupant des débris spatiaux, provoqué par les gouvernements et les entreprises qui lancent des satellites en orbite à un rythme sans précédent.

« Alors que les opérations par satellite deviennent plus répandues et que l’économie spatiale s’accélère, nous devons être certains que les opérateurs respectent leurs engagements », a déclaré Loyaan Egal, chef du bureau d’application de la FCC, dans un communiqué.

Dish a lancé le satellite EchoStar-7 en 2002 et prévoyait de le retirer du service en mai 2022. Mais quelques mois auparavant, Dish avait découvert qu’il ne restait plus assez de carburant au satellite pour se diriger vers un lieu d’élimination.

La société avait précédemment convenu d’un « plan d’atténuation des débris orbitaux » avec la FCC pour déplacer le satellite. Au lieu de retirer le satellite à 300 kilomètres de l’endroit où il fonctionnait en orbite géostationnaire, Dish a retiré le satellite à environ 122 kilomètres – « bien en deçà de l’orbite de mise au rebut », a noté la FCC.

Dish n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur le règlement.