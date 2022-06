La FCA enquête sur le PDG de Wise, Kristo Kaarmann, pour défaut de paiement fiscal

Kristo Kaarmann, PDG et co-fondateur de Wise.

Le PDG de la société de technologie financière de 3,9 milliards de livres sterling (4,8 milliards de dollars) Wise fait l’objet d’une enquête par les régulateurs britanniques après que les autorités fiscales ont découvert qu’il n’avait pas payé une facture fiscale d’une valeur de plus de 720 000 £.

Kristo Kaarmann, qui a cofondé Wise en 2011, a récemment été condamné à une amende de 365 651 £ par Her Majesty’s Revenue and Customs – le département gouvernemental britannique chargé de la collecte des impôts – pour avoir manqué à la facture fiscale en 2018.

À l’époque, un porte-parole de la société a déclaré que Kaarmann avait soumis ses déclarations de revenus personnelles pour l’année d’imposition 2017/18 en retard, mais qu’il avait depuis payé ce qu’il devait ainsi que des pénalités “substantielles” pour production tardive.

La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a maintenant ouvert une enquête sur l’affaire, selon un communiqué de Wise lundi. Les régulateurs examinent si Kaarmann n’a pas respecté les obligations et normes réglementaires.

La CAF a refusé de commenter l’enquête.

Wise a déclaré que son conseil d’administration avait engagé des avocats externes pour aider à enquêter sur la violation fiscale de Kaarmann. L’enquête s’est terminée au quatrième trimestre de 2021 et ses conclusions ont été partagées avec la FCA.

David Wells, président du conseil d’administration de Wise, a déclaré que la direction de la société prenait le défaut de paiement de Kaarmann et l’enquête de la FCA “très au sérieux”.

“Après avoir examiné la question à la fin de l’année dernière, le conseil d’administration a exigé que Kristo prenne des mesures correctives, notamment en nommant des conseillers fiscaux professionnels pour s’assurer que ses questions fiscales personnelles sont correctement gérées”, a déclaré Wells.

“Le conseil d’administration a également partagé les détails de ses propres conclusions, évaluations et actions avec la FCA et coopérera pleinement avec la FCA en cas de besoin, tout en continuant à soutenir Kristo dans son rôle de PDG.”

L’enquête pourrait avoir des ramifications importantes pour Wise et son directeur général. Kaarmann pourrait être contraint de démissionner et cesser de travailler dans l’industrie si les régulateurs décident qu’il échoue le “Bon et bon test.

Un porte-parole de Wise a refusé de commenter davantage l’enquête de la FCA.

Les actions de Wise ont à peine bougé aux nouvelles lundi. Les actions de la société ont fortement chuté depuis ses débuts en juillet 2021, perdant environ 57 % de sa valeur.

Wise, qui est en concurrence avec PayPal et Western Union, s’est fait un nom en s’attaquant aux frais cachés sur les devises et est rapidement devenu un chouchou de la scène des start-up britanniques. La société s’est depuis diversifiée dans d’autres domaines de la finance, notamment la banque et les investissements.