La favorite du Premier ministre, Liz Truss, pourrait réduire les impôts des commerçants et laisse entendre que les familles recevront plus d’aide pour faire face à la flambée des factures d’énergie

Hier soir, LIZ Truss a juré de déclencher une “révolution des petites entreprises” pour empêcher la Grande-Bretagne de sombrer dans une douloureuse récession.

Canalisant son héroïne politique Mme Thatcher, elle a promis de déchirer «l’orthodoxie» du Trésor pour faire prospérer davantage de startups.

Hier soir, Liz Truss a juré de déclencher une «révolution des petites entreprises» pour empêcher la Grande-Bretagne de sombrer dans une récession douloureuse Crédit : Darren Fletcher

Le ministre des Affaires étrangères a promis de déchirer «l’orthodoxie» du Trésor pour faire prospérer davantage de start-ups Crédit : Paul Edwards

Mme Truss s’est entretenue exclusivement avec The Sun sur la nouvelle rédactrice politique de dimanche, Kate Ferguson Crédit : Peter Jordan

Le ministre des Affaires étrangères affirme que les règles fiscales sont injustes car elles obligent les commerçants véritablement indépendants, comme les électriciens et les plombiers, à payer trop cher.

Si elle entre dans le n ° 10, Mme Truss ordonnera une révision de ces règles, connues sous le nom d’IR35, pour alléger le fardeau.

Le grand favori pour être le prochain Premier ministre a également laissé entendre que les familles et les entreprises recevront plus d’aide pour faire face à la flambée des factures d’énergie cet hiver. Elle a déclaré que chaque gouvernement “doit s’assurer que la vie est abordable pour les gens” et qu’elle envisage une aide “à tous les niveaux”, y compris les entreprises.

Et elle a brutalisé des syndicats militants et des manifestants comme Extinction Rebellion pour avoir infligé l’anarchie à nos chemins de fer et « stoppé le progrès ».

Dans une large interview avec The Sun dimanche, Mme Truss a insisté sur le fait que la récession peut être évitée – mais seulement si le prochain Premier ministre agit rapidement pour libérer le potentiel du pays.

Esquissant son plan, elle a promis d’inaugurer une “révolution des petites entreprises et des indépendants” car ils sont “l’avenir de notre économie”.

Elle a déclaré: «Ce sont les futures grandes entreprises que nous devons développer – et pourquoi la Grande-Bretagne n’aurait-elle pas le prochain Google ou le prochain Facebook? Pourquoi ne serait-ce pas une entreprise britannique ?

« Il s’agit de ce niveau d’ambition. On parle trop qu’il va y avoir une récession. Je ne crois pas que ce soit inévitable. Nous pouvons libérer des opportunités ici en Grande-Bretagne.

L’économie a reculé de 0,6 % en juin et de sombres économistes estiment que nous nous précipitons vers la récession. Le plan de Mme Truss pour l’éviter est simple : réduire les impôts pour dynamiser l’économie.

Si elle gagne, Mme Truss ordonnera une révision des règles fiscales IR35, des lois strictes conçues pour empêcher les faux indépendants de jouer au système pour éviter de payer leur juste part. Il a été utilisé pour empêcher les riches présentateurs de la BBC de réduire injustement leur facture fiscale.

Mais il a été critiqué pour avoir frappé à tort de véritables commerçants indépendants, ajoutant des milliers de livres à leurs factures fiscales annuelles. Les Sparkies et les plombiers sont obligés de payer le même montant d’impôt que les employés des grandes entreprises – sans avoir la même sécurité, les congés maladie et les congés payés, disent les critiques.

Mme Truss a déclaré: «Les modifications apportées à l’IR35 visent toutes à essayer de traiter les travailleurs indépendants de la même manière que les grandes entreprises.

« Mais le fait est que si vous êtes travailleur indépendant, vous n’obtenez pas les mêmes avantages que si vous étiez dans une grande entreprise. Vous n’avez pas de congés payés, vous n’avez pas eu ces avantages. Le système fiscal devrait donc davantage refléter cela.

Elle a déjà annoncé son intention de supprimer la hausse de l’impôt sur les sociétés et de l’assurance nationale et des prélèvements verts sur les factures d’énergie pour remettre de l’argent dans les poches.

Le ministre des Affaires étrangères souhaite également supprimer les lourdes formalités administratives de l’UE et du Royaume-Uni.

Promettant une révolution économique, elle s’est engagée à “changer l’orthodoxie” des compteurs de haricots pour libérer le potentiel du Royaume-Uni.

L’héritier présomptif de Boris Johnson a déclaré: “Il y a une opinion selon laquelle l’économie britannique ne peut pas croître plus vite, qu’il y a un plafond et que ce que nous devons faire, c’est simplement augmenter les impôts afin de payer toutes les choses dont nous avons tous besoin. — comme le National Health Service, les routes, le rail.

« Je ne crois pas que ce soit vrai.

“Je crois que nous pouvons faire croître l’économie britannique plus rapidement. Mais nous devons aider les entreprises à livrer et nous devons cesser d’imposer autant de formalités administratives, tant d’impôts sur les entreprises, et nous devons continuer à livrer les choses plus rapidement.

Alors, Liz prévoit-elle davantage de réductions d’impôts si elle remporte les clés du numéro 10 ? Avec un sourire, le ministre des Affaires étrangères a déclaré : “Les réductions d’impôts sont toujours à mon ordre du jour.”

Elle a ajouté: “Bien sûr, si je suis élue Premier ministre, la chancelière examinera comment rendre le système fiscal aussi attrayant que possible pour les investissements.”

Mme Truss, 47 ans, veut également sévir contre l’armée pléthorique de cadres intermédiaires de Whitehall qui engloutit tant d’argent des contribuables.

Elle s’en tiendra au plan de Boris de supprimer 91 000 emplois dans la fonction publique, ce qui devrait permettre d’économiser 3,5 milliards de livres sterling.

Mme Truss a déclaré: “Nous devons certainement réduire la taille de Whitehall et nous devons également réduire le nombre de quangos.”

Et elle adoptera de nouvelles lois sévères pour empêcher les syndicats militants des chemins de fer, dirigés par Mick Lynch and Co, de paralyser la Grande-Bretagne avec des grèves dévastatrices.

Mme Truss a déclaré: «Nous traversons une période économique difficile et nous avons besoin que les gens aillent travailler et nous avons besoin que les entreprises réussissent.

“Nous devons faire face à ces gens qui essaient d’arrêter le progrès.”

À seulement quinze jours du résultat des élections à la direction des conservateurs, les sondages indiquent que Mme Truss est sur la bonne voie pour gagner.

Une récente lui a donné 32 points d’avance sur sa rivale Rishi Sunak dans la course aux clés du n ° 10. Mais elle a été attaquée plus tôt cette semaine lorsqu’un enregistrement divulgué est apparu dans lequel Mme Truss a suggéré que les travailleurs britanniques avaient besoin de “plus de greffe” pour stimuler l’économie.

Interrogée sur ses commentaires, elle a évité la controverse, mais a ajouté : « J’ai toujours été passionnée par l’idée d’aider notre pays à mieux réussir. Je veux que les gens aient des opportunités. Bien sûr, je crois au travail acharné.

“Je veux que notre gouvernement soit du côté des gens qui travaillent dur et qui créent leur propre entreprise.”

Les familles et les entreprises sont aux prises avec la pire crise du coût de la vie en 40 ans. L’inflation a atteint un brutal 10,1 pour cent et devrait monter en flèche encore plus haut.

Le plafond des prix de l’énergie domestique est actuellement de 1 971 £, mais devrait grimper à 3 600 £ en octobre et remonter en janvier pour atteindre 4 200 £.

Mme Truss a suggéré que davantage d’aide pourrait être accordée aux ménages et aux petites entreprises en proie aux prix exorbitants du carburant.

Elle a laissé entendre que davantage d’aide pour les factures d’énergie pourrait venir.

Et elle a adouci sa suggestion précédente selon laquelle elle ne veut pas donner plus de « cadeaux » aux familles.

Mais elle a averti qu’elle ne “chercherait pas d’abord le document” avant d’examiner les causes de la flambée des factures d’énergie. Elle a déclaré: «Ce à quoi je m’oppose vraiment, c’est de retirer de l’argent aux contribuables et de leur rendre ensuite l’argent sous forme de prestations. Cela n’a aucun sens pour moi.

“C’est pourquoi je soutiens le maintien d’impôts bas, la relance de l’économie, la croissance de notre économie, la résolution des problèmes d’approvisionnement.”

Elle a ajouté: «Maintenant, bien sûr, dans le budget, chaque gouvernement doit veiller à ce que la vie soit abordable pour les gens. Mais ce qui ne va pas, c’est d’atteindre d’abord le document avant de s’attaquer à la cause première d’un problème. Et elle n’a pas exclu de donner de l’argent aux petites entreprises, qui ne sont pas couvertes par le plafond énergétique. Elle a déclaré: “Je suis très, très consciente que ce ne sont pas seulement les clients, ou les consommateurs, qui sont confrontés à des problèmes de prix de l’énergie, ce sont les petites entreprises.”

Les industries britanniques cruciales comme le whisky écossais et l’acier sont très “énergivores” et elle examine le problème “dans tous les domaines”, a-t-elle déclaré.

Mais elle a rejeté l’appel de Sir Keir Starmer pour un gel du plafond des prix de l’énergie – le qualifiant de « sparadrap qui coûtera de l’argent, mais ne s’attaque pas réellement à la cause première » du problème. La Grande-Bretagne doit renforcer ses propres approvisionnements énergétiques en forant davantage en mer du Nord, en augmentant les investissements dans le nucléaire et en fracturant là où les habitants le souhaitent, a-t-elle déclaré.

Il ne reste que deux semaines avant que le prochain chef conservateur ne soit couronné.

Si les sondages sont exacts, alors Mme Truss deviendra la troisième femme Premier ministre de l’histoire britannique.

L’ère de Boris Johnson sera terminée et une nouvelle époque de Girl Power semble devoir poindre dans No10.

Liz – une super fan des Spice Girls et de Taylor Swift – savoure clairement la perspective.

epa10130206 Le secrétaire général du syndicat RMT, Mick Lynch (C), est vu sur la ligne de piquetage à l’extérieur de la gare d’Euston, Londres, Grande-Bretagne, le 20 août 2022. Les grèves ferroviaires nationales à travers la Grande-Bretagne provoquent d’importantes perturbations ferroviaires au milieu d’un conflit en cours sur les salaires, les emplois et conditions. EPA/Joshua Bratt Crédit : EPA

TONIQUE ‘DAD’S ARMY’ POUR LE NHS

Une NOUVELLE «armée de papa» de médecins, d’infirmières et de personnel médical à la retraite devrait être appelée pour faire face à la crise du NHS, a déclaré Liz Truss.

Elle s’est exprimée au milieu d’histoires de retraités contraints d’attendre jusqu’à 40 heures pour les ambulances après des chutes.

Une nouvelle “ armée de papa ” de médecins, d’infirmières et de personnel médical à la retraite devrait être appelée pour faire face à la crise du NHS Crédit : PA

Mme Truss a déclaré: «Il s’agit de s’assurer que nous avons une culture où nous encourageons les gens à travailler dans le NHS. Pendant Covid, nous avons réussi à faire revenir des personnes de leur retraite pour les aider. Et ce qui m’intéresse, c’est comment pouvons-nous faire cela maintenant que nous sommes confrontés à ces problèmes critiques dans le NHS ?

“Car [there are] beaucoup de gens fantastiques qui ont travaillé dans le service de santé et qui pourraient aider.

Elle a dit qu’elle ferait de la lutte contre les temps d’attente du NHS une “priorité clé”. Et les Britanniques doivent pouvoir obtenir un rendez-vous chez le médecin généraliste et le dentiste, a-t-elle promis. Elle a également promis de “résoudre les problèmes de protection sociale” pour alléger la pression sur les hôpitaux.

LES FEMMES “DANGEREUSES”

LIZ Truss a fustigé la police du Met pour avoir tenté de poursuivre des femmes lors de la veillée de Sarah Everard en mars, la qualifiant de “très mauvaise décision”.

Elle a déclaré: “La sécurité des femmes au Royaume-Uni n’est toujours pas suffisante et les gens ont parfaitement le droit de manifester.”

Truss a fustigé la police du Met pour avoir tenté de poursuivre des femmes lors de la veillée de Sarah Everard en mars Crédit : Jack Hill/The Times

Et elle a admis qu’elle avait peur pour la sécurité de ses deux filles adolescentes.

ENGAGEMENT MACRON

DEFIANT Liz Truss a promis de cesser de donner des dizaines de millions aux Français à moins qu’ils n’arrêtent la crise des migrants dans la Manche.

Mme Truss a juré d’affronter Emmanuel Macron.

Mme Truss a juré de faire face à Emmanuel Macron Crédit : Alamy

Elle a déclaré: “Je demanderai des comptes aux Français et je m’assurerai que nous ne leur fournissons un financement que s’il est utilisé correctement et qu’ils le font.”

VOEU DE PAROLE LIBRE

La Grande-Bretagne doit affronter la culture d’annulation et protéger nos auteurs à la suite de l’attaque au couteau de Salman Rushdie, a déclaré Liz Truss.

Elle a promis de « montrer l’exemple » en ajoutant : « Je suis attachée à la liberté d’expression. Je dis toujours ce que je pense. »

La Grande-Bretagne doit faire face à l’annulation de la culture et protéger nos auteurs à la suite de l’attaque au couteau de Salman Rushdie Crédit : AP

Rushdie, 75 ans, a été attaqué à New York par l’extrémiste présumé Hadi Matar, 24 ans.