La favorite du PM, Liz Truss, fait la queue de Thérèse Coffey pour être son adjointe

LIZ Truss aligne Therese Coffey pour être son vice-Premier ministre si elle remporte la couronne conservatrice aujourd’hui, ont déclaré des initiés au Sun.

La favorite pour remporter la course à la direction devrait demander à son allié clé, le chef du ministère du Travail et des Pensions, d’être le nouveau secrétaire à la Santé et son bras droit.

Les députés pensent qu’elle fera la nomination clé pour renforcer ses qualifications féminines et maintenir le NHS en tête de l’agenda du nouveau gouvernement.

Hier, Mme Truss a déclaré qu’elle ferait de l’accès des personnes malades aux rendez-vous chez le médecin généraliste “l’une de mes principales priorités”.

Et elle a juré que, sous sa surveillance, les listes d’attente croissantes du NHS diminueraient.

Elle a déclaré à la BBC: “Je pense que c’est une priorité pour le public, et c’est une priorité pour moi, de s’assurer que nous livrons pour les gens.

“Mais il y a de vrais problèmes dans les services de santé en ce moment… auxquels nous devons faire face.”