La fauteuse de troubles de Towie, Chloe Brockett, QUITTE une émission de téléréalité majeure après seulement quelques jours de tournage – au milieu de disputes avec ses co-stars

CHLOE Brockett a quitté une grande émission de télé-réalité après seulement quelques jours de tournage.

La star de Towie, 22 ans, a été suspendue de l’émission de téléréalité ITVBe plus tôt cette année après avoir jeté des lunettes lors d’une violente crise.

Maintenant, The Sun peut révéler que Chloé a quitté Celebrity Ex on the Beach après s’être affrontée avec ses co-stars.

Un initié de la télévision a déclaré : « Elle ne s’entendait pas avec certains des autres membres du casting de la série de cette année.

« Il y a eu des frictions entre elle et certaines filles et elle a choisi de partir et est déjà rentrée au Royaume-Uni. »

Le Sun a contacté les représentants d’Ex On The Beach, qui ont refusé de commenter, et Chloé, qui n’a pas répondu.

Plus tôt cette semaine, nous avons expliqué comment les gagnants de Love Island, Paige Turley et Finn Tapp, s’étaient inscrits à l’émission après leur séparation en juin.

La suspension de Chloé Towie est intervenue après une furieuse dispute avec Roman Hackett.

Roman, 22 ans, a récemment rompu son silence sur cet événement choc.

Il a déclaré au Mirror : « Je ne peux pas trop en dire… c’était principalement à cause du fait que j’avais encore des sentiments pour Dani. [Imbert] c’est pourquoi la situation s’est un peu aggravée.

En avril dernier, alors qu’elle ne tournait pas pour Towie, Chloé a jeté un seau à glace sur Ella Rae Wise mais a fini par frapper une femme qui est restée couverte de sang.

