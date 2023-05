La fausse infirmière Brigitte Cleroux fait face à de nouvelles accusations criminelles à Surrey, en Colombie-Britannique

L’imposteuse en série Brigitte Cleroux fait face à de nouvelles accusations criminelles en Colombie-Britannique pour des infractions qui auraient commencé lorsqu’elle était en semi-liberté d’une prison fédérale en 2019.

Des accusations de fraude de plus de 5 000 $ et d’usurpation d’identité ont été déposées contre Cleroux devant le tribunal provincial de Surrey, en Colombie-Britannique, à la fin avril, selon les archives judiciaires. La femme de 52 ans est actuellement derrière les barreaux en Ontario pour s’être fait passer pour une infirmière à Ottawa et attend son procès à Vancouver pour des accusations similaires.

Le service des poursuites de la Colombie-Britannique et la GRC ont tous deux refusé de fournir plus d’informations sur les infractions présumées de Cleroux à Surrey, sauf pour dire que la fraude a été signalée en mai 2020 – juste avant que Cleroux ne commence à se faire passer pour une infirmière périopératoire au BC Women’s Hospital.

Cependant, un mandat d’arrêt émis le 27 avril à son encontre suggère qu’elle est accusée d’avoir fraudé un chirurgien-dentiste local et d’avoir usurpé l’identité d’une personne nommée Melanie Thompson, l’une des alias que Cleroux est connu pour utiliser tout en se faisant passer pour une infirmière.

Cleroux a fait sa première comparution devant la cour provinciale de Surrey sur les nouvelles accusations le 4 mai par téléphone et a semblé surprise par le développement.

« Je ne comprends pas pourquoi je suis au tribunal », a-t-elle déclaré au juge, mais aucune autre information n’a été fournie. L’affaire a été ajournée au 1er juin pour une enquête sur le cautionnement.

Jusqu’à présent, Cleroux a accumulé au moins 67 condamnations pénales à l’âge adulte. Au cours des deux dernières décennies, elle a été accusée ou reconnue coupable d’avoir prétendu être une infirmière au Colorado, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, et s’est fait passer pour une enseignante en Alberta et au Québec.

Cleroux a fait sa première comparution par téléphone devant la cour provinciale de Surrey le 4 mai. (Cliff MacArthur/provincialcourt.bc.ca)

Selon le mandat de Surrey, la nouvelle accusation d’usurpation d’identité date du 5 avril 2019 au 4 mars 2020, et l’accusation de fraude couvre la période du 24 août 2019 au 29 février 2020.

Cleroux était en semi-liberté suite à une précédente condamnation pour fraude en avril 2019, avant d’obtenir une libération d’office en juin. Selon les dossiers de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, elle occupait un «poste technique stable» dans une clinique dentaire du Lower Mainland de la Colombie-Britannique au moment de sa libération.

Il n’est pas clair s’il existe un lien entre le travail de la clinique dentaire de Cleroux et les nouvelles accusations.

Le chirurgien-dentiste nommé dans le mandat d’arrêt n’a pas répondu aux demandes de commentaires, et la vraie Melanie Thompson n’a pas pu être localisée.

Cleroux fait également face à 17 accusations criminelles à Vancouver, y compris des allégations d’agression de 10 patientes, liées à son séjour au BC Women’s Hospital entre juin 2020 et juin 2021.

CBC a confirmé qu’elle s’était fait passer pour une infirmière dans une clinique de chirurgie privée à Victoria et dans un foyer de soins de longue durée à Vancouver pendant son séjour en Colombie-Britannique également, bien qu’elle n’ait été accusée d’aucun crime en rapport avec ces postes.

Elle sert un peine de sept ans pour s’être fait passer pour une infirmière dans deux cliniques d’Ottawa à l’été 2021.

Le courant23:47Le Professionnel : l’étrange histoire de l’imposteuse en série Brigitte Cléroux Brigitte Cleroux a travaillé comme infirmière, enseignante, etc., mais elle était un imposteur en série, sans qualification. Bethany Lindsay, de la CBC, nous présente son documentaire The Professional, dans lequel les personnes qui se sont retrouvées face à face avec Cleroux partagent leurs histoires et leur confusion sur la façon dont cela aurait pu arriver.

Selon les documents de libération conditionnelle, Cleroux a utilisé plus de 20 pseudonymes pour commettre une fraude au cours des trois dernières décennies.

L’Autorité provinciale des services de santé a déclaré que Cleroux avait utilisé le nom d’une vraie infirmière, Melanie Smith, lorsqu’elle avait postulé pour travailler chez BC Women’s, mais avait dit aux administrateurs qu’elle n’avait pas encore de numéro d’inscription parce qu’elle avait récemment été transférée de l’Ontario.

Selon les documents déposés devant le tribunal dans le cadre d’un projet de recours collectif, Cleroux a été impliqué dans le traitement de 899 patients à l’hôpital de Vancouver.