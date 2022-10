La “fausse héritière” libérée en résidence surveillée, lutte contre l’expulsion

NEW YORK (AP) – La fausse mondaine et escroc condamnée Anna Sorokin, dont le stratagème a inspiré une série Netflix, a été libérée de la garde à vue de l’immigration américaine pour être assignée à résidence, ont déclaré des responsables de l’immigration et son porte-parole.

Anna Sorokin est confinée à domicile à New York, a déclaré son porte-parole, Juda Engelmayer.

“Anna a maintenant l’occasion de démontrer son engagement à grandir et à redonner et à avoir un impact positif sur ceux qu’elle rencontre”, a déclaré Engelmayer dans un communiqué. “Elle a des obstacles devant elle, et elle les surmontera avec force et détermination, en utilisant ses expériences et les leçons apprises.”

Les services de l’immigration et des douanes des États-Unis ont confirmé sa libération. Sorokin, 31 ans, lutte contre l’expulsion vers l’Allemagne.

Elle a été reconnue coupable en 2019 d’avoir escroqué 275 000 $ des banques, des hôtels et des New-Yorkais chics pour financer son style de vie de luxe.

Sous le nom d’Anna Delvey, elle s’est fait passer pour la fille d’un diplomate allemand ou d’un baron du pétrole et a menti sur le fait qu’elle disposait d’une bankroll de 67 millions de dollars (68 millions d’euros) à l’étranger pour donner l’impression qu’elle pouvait couvrir ses dettes, ont déclaré les procureurs. .

Son avocat a déclaré qu’elle avait tout simplement dépassé la tête alors qu’elle tentait de créer un club d’art privé et avait prévu de payer quand elle le pourrait.

L’affaire est devenue la base de la série Netflix “Inventing Anna”, sortie cette année.

Après avoir purgé trois ans derrière les barreaux, Sorokin a été libéré l’année dernière, puis détenu par les autorités de l’immigration. Ils soutiennent qu’elle a dépassé la durée de son visa et qu’elle doit être renvoyée en Allemagne.

Un juge de l’immigration a ouvert la voie mercredi pour que Sorokin soit libéré à domicile pendant que se déroule la lutte contre l’expulsion. Elle porte un moniteur de cheville et a dû déposer une caution de 10 000 $, fournir une adresse où elle séjournera et accepter de ne pas publier sur les réseaux sociaux.

Son avocat actuel, Duncan Levin, a déclaré mercredi que Sorokin voulait se concentrer sur l’appel de sa condamnation.

Jennifer Peltz, l’Associated Press