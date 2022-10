La “fausse héritière” condamnée est libérée alors qu’elle lutte contre l’expulsion

NEW YORK (AP) – Une femme dont les exploits se faisant passer pour une héritière allemande pour escroquer des individus et des institutions financières avec des centaines de milliers de dollars ont inspiré une série Netflix est libérée de la garde à vue de l’immigration.

Anna Sorokin devait être libérée de la garde à vue de l’ICE vendredi soir, ont annoncé les services américains de l’immigration et des douanes.

La femme de 31 ans était détenue par les autorités de l’immigration depuis mars 2021 après avoir purgé trois ans de prison pour vol et vol. Les autorités de l’immigration affirment qu’elle a dépassé la durée de son visa et doit être renvoyée en Allemagne.

Cette semaine, un juge avait ouvert la voie à la libération de Sorokin en détention à domicile pendant qu’elle luttait contre l’expulsion. Dans les conditions imposées par le juge d’immigration de Manhattan, Charles Conroy, elle doit déposer une caution de 10 000 $, fournir une adresse résidentielle où elle séjournera pendant la durée de son dossier d’immigration et s’abstenir de publier sur les réseaux sociaux.

Se faisant passer pour Anna Delvey, Sorokin a réussi à se faire plaisir avec les déménageurs de New York, affirmant qu’elle avait une fortune de 67 millions de dollars (68 millions d’euros) à l’étranger, selon les procureurs. Elle prétendait à tort être la fille d’un diplomate ou d’un baron du pétrole.

Les procureurs ont allégué que Sorokin avait falsifié des dossiers et menti aux banques, aux hôtels de luxe et aux habitants de Manhattan et avait volé un total de 275 000 dollars. Ses exploits ont inspiré la série Netflix “Inventing Anna”.

Après que Conroy a rendu son ordonnance, l’avocat de Sorokin, Duncan Levin, a déclaré dans un communiqué que Sorokin “est ravie de sortir afin qu’elle puisse se concentrer sur l’appel de sa condamnation injustifiée”.

The Associated Press