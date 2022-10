La fausse héritière Anna Sorokin sera libérée de prison, mais elle devra respecter une interdiction des réseaux sociaux

Anna Sorokin a reçu une caution de 10 000 $ et sera libérée de la prison ICE.

Sorokin sera assignée à résidence en attendant le résultat de sa bataille avec ICE pour rester aux États-Unis.

Elle devra également rester en dehors des réseaux sociaux.

Anna Sorokin, la fausse héritière allemande qui s’est frayé un chemin dans les cercles sociaux de l’élite new-yorkaise, a obtenu sa libération de la détention de l’Immigration and Customs Enforcement après 18 mois.

Les avocats de Sorokin ont dit La bête quotidienne qu’une caution de 10 000 $ a été accordée par un juge, ce qui signifie qu’elle sera libérée de prison fédérale après avoir publié le montant. Cependant, selon une décision vue par le point de vente, Sorokin sera confinée à une “adresse résidentielle fournie pendant la durée de sa procédure d’immigration”.

Une autre condition de sa libération sous caution comprend une interdiction des médias sociaux de publier elle-même ou via un tiers, selon The Daily Beast.

Sorokin était condamné à quatre à 12 ans de prison en mai 2019 pour des accusations liées à un stratagème dans lequel elle prétendait être une héritière allemande millionnaire nommée Anna Delvey frauder les banques et les institutions financières pour qu’elles lui donnent de l’argent.

Sorokin a payé la restitution de son affaire pénale dans son intégralité. Elle était libéré d’une prison de New York en février 2021 après avoir purgé trois ans et demi d’une peine de quatre ans, mais a été détenu par l’ICE six semaines plus tard.

En avril 2021, un juge a décidé que Sorokin ne serait pas libéré de la détention de l’ICE en attendant les résultats de son affaire, souscrivant à l’argument d’ICE selon lequel la ressortissante allemande est un “danger pour la société”. En février, Sorokin a écrit un essai publié par Insider sur la vie derrière les barreaux, décrivant être “confiné dans une cellule d’un autre horrible établissement correctionnel”.

Selon la décision vue par The Daily Beast, le juge de l’immigration Charles Conroy a décidé cette semaine que Sorokin faisant l’objet d’un examen minutieux lors de sa libération l’empêcherait d’être un risque de fuite.

“Elle devra respecter les conditions de libération imposées à la fois par la Commission des libérations conditionnelles de l’État de New York et les autorités de l’immigration, ce qui, combiné à son statut de personnalité publique, rendra particulièrement difficile pour elle d’éviter d’être détectée”, a écrit Conroy dans le jugement. “Pour toutes ces raisons, la Cour estime que le risque de fuite de Sorokin est suffisamment atténué.”

Labellisé par plusieursmédiasprises électriques en tant que “SoHo Grifter”, Sorokin est devenu le sujet de “Inventing Anna”, une série à succès sur Netflix.

Son avocat, Duncan Levin, a déclaré au Daily Beast que son équipe était “extrêmement satisfaite de la décision du tribunal”, félicitant le juge d’avoir reconnu qu'”Anna n’est pas un danger pour la communauté”.

“Bien qu’il reste encore quelques obstacles à franchir concernant ses conditions de libération, Anna est ravie de sortir afin de pouvoir se concentrer sur l’appel de sa condamnation injustifiée”, a déclaré Levin, selon le point de vente.

Un autre membre de l’équipe juridique de Sorokin, John Sandweg, a déclaré Bloomberg qu’il pensait que le juge avait pris la bonne décision, vu que Sorokin n’avait pas été accusé d’avoir commis un crime depuis 2017.

“Et les preuves ont clairement démontré que tout risque qu’elle pose peut être géré de manière adéquate grâce à la supervision, à la surveillance électronique, à la libération conditionnelle et à la supervision de l’ICE”, a déclaré Sandweg, selon le point de vente.

Sorokin et son avocat Levin n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.