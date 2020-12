Anna Sorokin, la tristement célèbre griffeuse qui a grimpé sur la scène sociale de New York, s’est excusée pour ses crimes pour la première fois.

S’adressant à une commission des libérations conditionnelles lors d’une audience le 6 octobre, la mondaine en herbe de 29 ans a exprimé à quel point elle avait des remords.

Sorokin purge de 4 à 12 ans de prison d’État, a été condamné à une amende de 24 000 dollars et condamné à payer une restitution d’environ 199 000 dollars pour avoir fraudé des hôtels de New York et de riches connaissances.

« Je veux juste dire que j’ai vraiment honte et que je suis vraiment désolée pour ce que j’ai fait », a-t-elle déclaré selon la transcription de l’audience, rapporte le New York Post.

«Je comprends parfaitement que beaucoup de gens ont souffert quand je pensais que je ne faisais rien de mal.

Les excuses de Sorokin sont intervenues après que le commissaire Marc Coppola ait partagé sa préoccupation selon laquelle la femme avait été « désinvolte ». Il a également déclaré lors de l’audience, tenue sur vidéo, que Sorokin ne semblait pas regretter ses actions lors d’une interview qu’elle avait accordée au New York Times.

«Le fait est que je ne suis pas désolé. Je vous mentirais, à tout le monde et à moi-même si je disais que je regrette quoi que ce soit », a-t-elle déclaré après avoir été condamnée.

Sorokin est actuellement incarcérée au centre correctionnel d’Albion, un établissement à sécurité moyenne dans le nord de l’État de New York, et peut être libérée dès le 15 février 2021 – mais risque d’être expulsée vers l’Allemagne à sa libération.

En avril de l’année dernière, Sorokin a été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation de tentative de grand vol, de vol de services et de vol au deuxième degré pour escroquerie d’hôtels de New York et de riches connaissances.

En octobre, elle s’est rendue sur Instagram pour écrire un message enflammé disant aux membres du public d’arrêter de lui rendre visite en prison à l’improviste parce que cela « interfère avec son horaire de sommeil » et qu’elle est « un peu occupée ».

L’année dernière, l’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis a déclaré qu’elle avait déposé une demande de détention pour Sorokin à New York et prévoyait de l’expulser en raison d’un dépassement de délai de visa.

Sorokin est née en Russie, mais est de nationalité allemande, après que sa famille y ait déménagé lorsqu’elle était adolescente.

Elle a été condamnée à purger de 4 à 12 ans de prison d’État, à une amende de 24 000 dollars et à payer une restitution d’environ 199 000 dollars.

Sorokin lors de son procès devant la Cour suprême de l’État de New York le 24 avril 2019

Son histoire fait l’objet de séries télévisées en cours de développement chez HBO et Netflix.

Au cours du procès d’un mois, les jurés ont appris comment Sorokin vivait dans des chambres d’hôtel de luxe à New York qu’elle ne pouvait pas se permettre, a promis à une amie un voyage tous frais au Maroc, puis lui a fait payer la facture de 62000 sa quête d’un prêt de 22 millions de dollars pour un club artistique privé.

Les procureurs ont dépeint Sorokin comme un escroc débauché, tandis que son avocat a insisté sur le fait qu’elle était une femme d’affaires en herbe prise par l’extravagance de New York.