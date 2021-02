MISE À JOUR: Anna Delvey-Sorokin est sorti de prison après avoir purgé près de quatre ans derrière les barreaux. Selon les dossiers du Département des services correctionnels, elle a été libérée sous condition du centre correctionnel d’Albion à New York le 11 février.

En mai 2019, Anna a été condamnée à quatre à douze ans de prison. Cependant, la peine comprenait le temps qu’elle a passé en prison avant le procès.

_____

METTRE À JOUR: Un juge a condamné Anna Delvey-Sorokin aujourd’hui à 4-12 ans de prison. De plus, elle a été condamnée à une amende de 24 000 $ et doit 198 956,19 $ de dédommagement.

« Comme cela a été prouvé au procès, Anna Sorokin a commis de véritables crimes en col blanc au cours de sa longue mascarade », a déclaré DA Cyrus Vance. « Je remercie le jury pour son service dans ce procès complexe, ainsi que les procureurs et enquêteurs de mon bureau pour leur enquête méticuleuse et leur détermination à faire en sorte que Sorokin fasse face à une vraie justice pour ses nombreux vols et mensonges. »

______

Un jury a reconnu la fausse héritière allemande Anna Delvey-Sorokin coupable de fraude jeudi après-midi.

Selon le bureau du procureur du district de Manhattan, le jury a délibéré pendant un certain temps sur les nombreuses accusations et preuves présentées au cours du procès d’un mois avant de finalement voter pour condamner le grifter SoHo pour tentative de grand vol au premier degré, grand vol au second. degré, grand vol au troisième degré et vol de services. Anna risque jusqu’à 15 ans de prison pour l’accusation de vol au deuxième degré.

Anna risque également d’être expulsée vers l’Allemagne parce qu’elle a dépassé la durée de son visa.

Si la condamnation met fin à ce chapitre de la vie de Delvey, ce n’est pas la dernière personne qui entendra parler de la femme qui a embauché un styliste pour son procès. Écrivain de renom et L’anatomie de Grey créateur Shonda Rhimes donne vie à l’histoire vraie de la façon dont Anna Delvey s’est retrouvée face à un avenir derrière les barreaux.