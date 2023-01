La fausse héritière Anna ‘Delvey’ Sorokin, alors qu’elle est assignée à résidence, jouera dans une nouvelle émission de téléréalité – National

Anna “Delvey” Sorokin tente de se débarrasser de son image de fraude avec une nouvelle émission de télé-réalité intitulée Club de dîner de Delvey.

La série verra la fausse héritière d’origine russe accueillir “des célébrités, des bosses et des paillettes” pour des dîners dans son appartement de New York, où elle est actuellement assignée à résidence pour avoir dépassé la durée de son visa américain.

Dans un communiqué de presse, les producteurs de l’émission Butternut et Wheelhouse ont décrit la série non scénarisée filmée dans la résidence de Sorokin comme “l’une des tables les plus chaudes de la ville – des dîners intimes sur invitation uniquement chez elle”.

Sorokin, maintenant âgée de 32 ans, abordera une myriade de sujets avec ses invités dans chaque épisode, y compris son propre passé criminel, la réhabilitation de son image publique et l’isolement qu’elle a vécu à la suite de son assignation à résidence.

“Il n’y a rien de tel que l’expérience de réunir un groupe d’amis organisé pour partager des histoires de vie et profiter d’une grande expérience culinaire”, a déclaré Sorokin dans le communiqué de presse. “Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de travailler avec Wheelhouse et Butternut pour apporter ma vision à un public plus large et partager un aperçu de la vraie Anna Delvey.”

Sorokin, qui a utilisé le nom de Delvey tout en se faisant passer pour une héritière allemande avec une fortune de plus de 60 millions de dollars américains, a passé près de cinq ans en prison pour grand vol et vol.

En 2018, un profil de Sorokin pour The Cut a révélé qu’elle était une escroc qui a escroqué plus de 200 000 $ aux banques, à des amis et à d’autres pour maintenir son apparence de mondaine new-yorkaise de haut niveau. À l’époque, elle avait tenté de créer la Fondation Anna Delvey, “une expérience de club de membres” axée sur l’organisation d’une collection d’art contemporain.

Sorokin lutte actuellement contre son expulsion vers l’Allemagne.

Son histoire a inspiré le populaire docudrame Netflix Inventer Anna. La productrice Shonda Rhimes aurait payé Sorokin 320 000 $ pour les droits sur son nom.

Sorokin a déclaré à Page Six qu’elle avait de grandes ambitions pour sa nouvelle émission de téléréalité, y compris une liste d’invités de rêve comme le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, Madonna et Elon Musk.

Une plate-forme ou une date de sortie n’a pas encore été annoncée pour Club de dîner de Delvey.