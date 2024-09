La fausse héritière Anna Delvey critique Whoopi Goldberg pour ses critiques sur DWTS

Anna Delvey confie qu’elle est particulièrement nerveuse à l’idée de porter de « mauvaises tenues » lorsqu’elle participe à « Dancing With the Stars »

Anna Delvey partage son point de vue sur Whoopi GoldbergCommentaires récents de.

Après La vue co-animateur a critiqué la décision de choisir Anna pour la saison 33 de Danse avec les starsl’escroc précédemment emprisonné a partagé son point de vue sur la controverse, en disant Page Sixle 6 septembre, « Bien que vous ayez le droit d’avoir vos propres opinions, vous devriez au moins vérifier les faits. »

En réponse aux critiques de la femme de 68 ans selon lesquelles Anna, qui a passé quatre ans derrière les barreaux pour des crimes commis en se faisant passer pour une héritière, devait toujours de l’argent à des gens, la femme de 33 ans a répondu : « J’ai purgé ma peine et j’ai remboursé tout le monde en totalité il y a plus de trois ans. »

À Whoopi, elle a ajouté : « J’attends avec impatience votre correction à l’antenne. »

Mais au milieu des critiques des fans et La vue panélistes, elle garde les yeux rivés sur le prix, en particulier le DWTS Trophée de boule à facettes. Comme l’a dit Anna en plaisantant : « Restez méchantes, mesdames, mais n’oubliez pas de voter le 17 septembre ! »

Le Inventer Anna L’intéressée a été reconnue coupable de vol en 2017 après s’être prétendument fait passer pour une héritière allemande et avoir escroqué des milliers de dollars aux élites de New York pour financer son style de vie luxueux. Elle a ensuite été libérée sur parole en 2021, mais a été détenue par l’ICE la même année dans le cadre d’une possible procédure d’expulsion.