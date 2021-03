La fausse héritière Anna Delvey a été payée 230000 £ par Netflix pour transformer ses inconvénients élaborés en une nouvelle série, selon les rapports.

L’escroc d’origine russe, de son vrai nom Anna Vadimovna Sorokin, sera joué par Julia Garner, la star d’Ozark, lauréate d’un Emmy.

Sorokin a volé des amis de dizaines de milliers de livres sterling, n’a pas réussi à payer des factures d’hôtel coûteuses et a même tenté de tromper une banque pour qu’elle lui accorde un prêt de 16 millions de livres sterling.

Soutenu par la centrale télé Shonda Rhimes, la femme chargée d’amener Bridgerton sur Netflix, Inventing Anna devrait sortir plus tard dans l’année.

Le Miroir rapporte que Sorokin a été payé près d’un quart de million de livres pour le projet.

Lorsque la BBC a demandé à Sorokin, 30 ans, si le crime avait payé, elle aurait répondu: «D’une certaine manière, c’est le cas.»

Cependant, la somme importante n’a pas été utilisée pour des produits de luxe scandaleux, elle a plutôt été utilisée pour rembourser les victimes de Sorokin et les banques.

Elle a été libérée de prison en février après avoir purgé seulement 20 mois et semble se délecter de sa notoriété.

Sur son compte Instagram, qui compte 128000 abonnés, elle a publié des articles sur elle-même, ainsi qu’une vidéo la montrant en train de manger du caviar et de boire du champagne avec un ami et une photo d’un sac de vêtements du détaillant haut de gamme Net-a-Porter. .

Sorokin est également sur le point de publier ses journaux de prison sous la forme d’un livre intitulé Life Is Hard dans lequel elle se plaint d’un manque de légumes biologiques derrière les barreaux.

Elle est née de parents de la classe ouvrière juste à l’extérieur de Moscou en 1991 avant de grandir en Allemagne.

Accusée de grand vol en octobre 2017, son infamie de «fausse héritière» a attiré l’attention du monde entier, donnant naissance à un podcast extrêmement réussi.

Elle est apparue pour la première fois sur le circuit en 2013, à l’âge de 22 ans, lorsqu’elle s’est envolée pour New York pour couvrir la semaine de la mode pour le magazine parisien d’art et de culture Purple.

En utilisant le réseau du magazine, elle est devenue une habituée des soirées exclusives, avant de retourner en Europe tous les quelques mois pendant que son visa était renouvelé.

Lors d’une de ces visites en 2014, elle a rencontré DJ Elle Dee, lors d’une soirée dans les Hamptons.

«Une connaissance commune m’a dit qu’Anna avait besoin d’amis parce qu’elle venait de déménager à New York», a déclaré Elle en exclusivité à Fabulous l’année dernière. «Après notre première brève réunion, elle passait comme par magie à mes côtés chaque fois qu’il y avait un événement ou un photographe à proximité.

«Elle était condescendante envers tout le monde et agissait comme si elle était supérieure. Elle s’est assurée de ne pas passer inaperçue.

« Je pense qu’elle savait que plus elle était vue dans les photos de la vie nocturne avec certaines personnes, plus elle deviendrait acceptée sur la scène sociale de Manhattan. »

Bientôt, Anna a commencé à apparaître à chaque ouverture de galerie d’art et à chaque lancement d’événement, et était toujours dehors pour dîner, faire la fête et boire dans les bars à cocktails appréciés par la foule de Manhattan. Elle parlait souvent de l’énorme fortune dont elle était sur le point d’hériter et parlait avec passion de ses projets de création d’un centre d’art exclusif, qu’elle espérait appeler la Fondation Anna Delvey.

Son compte Instagram étayait ses affirmations avec des publications régulières de lieux exotiques, allant de la Côte d’Azur à Miami Beach, ainsi que des vêtements de créateurs et des sacs à main.

«Les publications d’Anna sur les réseaux sociaux et ses photographies soigneusement posées et planifiées étaient toutes là pour établir son histoire en tant que riche héritière», a expliqué la psychologue Maria Konnikova, auteur de The Confidence Game.

«Anna faisait, en un sens, semblant d’être une royauté sociale. Son utilisation habile des médias sociaux a rendu cela possible parce que nous avons tendance à voir les médias sociaux comme légitimes et que les escrocs sont très, très bons pour exploiter cela.

En février 2016, lorsqu’elle est revenue à New York une fois de plus, Anna a ciblé Rachel, qui travaillait comme rédactrice en chef pour le magazine Vanity Fair.

«J’ai rencontré Anna pour la première fois lorsque j’étais avec des amis à Manhattan», se souvient Rachel.

«Elle a semblé me ​​distinguer à mon arrivée. Je ne savais pas pourquoi, mais j’étais flatté par son intérêt. Elle avait l’air brillante, excentrique et drôle, et ce soir-là, elle a pris l’addition d’une bouteille de vodka.

«Puisque nous vivions tous les deux seuls, elle me demandait souvent si j’avais des projets de dîner et sinon, m’invitait à la rejoindre. Je l’ai vue deux ou trois fois par semaine pendant quelques mois.

«Ces soirées étaient remplies de rires et de vin blanc, et Anna prenait la facture, mentionnant parfois son fonds d’affectation spéciale. Pendant que nous étions dehors, elle disait souvent aux gens d’affaires:« Vous devriez rencontrer mon amie Rachel. Elle travaille chez Vanity Équitable.’

« Je n’y pensais pas à l’époque, mais elle m’utilisait. Le fait que je travaille dans un magazine de haut niveau lui a donné une certaine crédibilité par association. »

«Anna s’était déjà établie sur Instagram, mais maintenant elle avait besoin de quelqu’un pour légitimer le personnage d’héritière qu’elle avait créé», explique Maria.

«Et Rachel, avec ses relations avec les médias, a fourni cela.

Puis en mai 2017, lorsqu’Anna a dû quitter les États-Unis pour renouveler à nouveau son visa, elle a suggéré à Rachel que plutôt que de retourner en Europe, elle paierait pour eux deux pour rester dans la retraite de luxe cinq étoiles La Mamounia au Maroc, affirmant avoir déjà réservé une chambre de 5 800 £ par nuit avec piscine privée et majordome.

Cependant, le matin de leur départ, Anna a demandé à Rachel de réserver les vols parce qu’elle était occupée à des réunions et lui a envoyé des captures d’écran d’une carte de débit, ce qui a été refusé.

Anna a ensuite affirmé que c’était parce que La Mamounia avait des frais préautorisés sur son compte et qu’elle devait augmenter sa limite de dépenses quotidiennes.

«C’est à ce moment-là que j’ai proposé de mettre les vols sur ma carte de crédit», a déclaré Rachel.

«Elle a promis de me rembourser la semaine suivante, et je n’avais aucune raison de douter d’elle.

Deux jours après le début du voyage, le 15 mai, Anna a généreusement proposé d’acheter à Rachel un caftan fait à la main, mais lorsqu’elle a essayé de le payer, sa carte de débit a été refusée à nouveau.

En fin de compte, Rachel a dépensé 1000 £ en caftans, dont un pour Anna.

«Je pensais que son achat avait été signalé pour fraude potentielle car elle n’avait pas alerté sa banque qu’elle voyagerait», a expliqué Rachel. «Je commençais à m’inquiéter de ce que je dépensais, mais je faisais confiance à Anna.»

Cependant, la liste des choses pour lesquelles Rachel devait payer – y compris des dîners coûteux – s’est allongée, atteignant une tête lorsque l’hôtel leur a dit que la carte de crédit qu’Anna leur avait donnée ne fonctionnait pas et que le coût du séjour devait être couvert.

Rachel a été obligée de mettre la facture entière sur sa carte de crédit American Express personnelle. Le total: 50 000 £.

«J’étais ennuyée par la nature chaotique d’Anna, mais c’était exactement ce à quoi elle ressemblait», a déclaré Rachel. «Elle a promis de me virer 60 000 £ pour tout couvrir, ce qui comprenait un peu d’argent supplémentaire pour le désagrément. Mais quand nous sommes revenus à New York, la seule communication que j’ai eue avec elle était par SMS.

« Des mois plus tard, et il n’y avait toujours pas d’argent. J’ai commencé à paniquer qu’elle n’avait pas l’intention de me rembourser. J’étais en retard sur mes paiements mensuels par carte de crédit et j’ai même dû demander à un ami un prêt de 1500 £ pour éviter un rebond. chèque de loyer. »

Et ainsi, deux mois et demi après son retour du Maroc, Rachel a finalement affronté Anna en août 2017.

«Elle a blâmé ses banquiers, ses avocats et sa famille pour son incapacité à accéder à l’argent en sa confiance», a déclaré Rachel.

«Cette confrontation a été le dernier point de basculement. Voir la façon dont elle a détourné chaque question m’a donné le sentiment qu’elle avait déjà été impliquée dans des confrontations similaires. Elle ne s’est pas excusée et ne pouvait rien expliquer.

«La police n’a pas pu aider parce que la fraude présumée avait eu lieu à l’étranger, mais le lendemain, j’ai contacté le bureau du procureur du district du comté de New York, car ils traitaient spécifiquement des cas de fraude, et ils ont confirmé qu’Anna faisait l’objet d’une enquête criminelle en cours. Je ne pouvais pas croire que j’étais tombé amoureux de ses mensonges.

À l’insu de Rachel, elle n’était pas la seule à avoir été escroquée. La fausse héritière laissait une traînée de chaos financier à travers la ville.

En juin, Anna avait séjourné au Beekman, un hôtel du Lower Manhattan, pendant trois semaines sans payer son onglet de 9000 £, et elle devait 380 £ au chic W New York pour un séjour de deux nuits en juillet.

Plus tard dans le mois, il y a eu aussi un épisode embarrassant au restaurant de l’hôtel Le Parker Méridien, où elle s’était épuisée sans payer.

la facture de 150 £ lorsque ses cartes de crédit ont été refusées. La police a été appelée et Anna a été arrêtée avant d’être libérée sans restriction de mise en liberté sous caution.

Selon des documents judiciaires, Anna avait également falsifié des relevés bancaires montrant 45 millions de livres sterling d’actifs pour tenter d’obtenir un prêt bancaire de 16 millions de livres sterling pour sa fondation.

Sa tentative d’obtenir le prêt a finalement échoué, mais elle a obtenu un découvert temporaire de 78000 £ avec la City National Bank, sur la base d’une fausse preuve d’actifs étrangers. Elle a dépensé tout cet argent sur son style de vie somptueux, dépensant des milliers en séances d’entraînement personnel avec un entraîneur de célébrités, ainsi que des dîners flash et des virées shopping chez Apple et Net-a-Porter.

Cependant, le faux monde d’Anna a commencé à se désagréger en septembre 2017, lorsqu’elle n’a pas comparu devant le tribunal pour faire face à ses accusations de délit.

Un mandat d’arrêt a été émis pour son arrestation et le NYPD l’a retrouvée dans un centre de désintoxication de luxe à Malibu, où elle se cachait de la police. Elle a été arrêtée le 3 octobre et est retournée à Manhattan pour y être jugée.

Pour la première fois, l’étendue réelle de la tromperie d’Anna est devenue claire et elle a été accusée de quatre chefs de vol de services, de trois chefs de grand vol et d’un chef de tentative de grand vol.

Ses dettes s’élevaient à environ 215000 £, dont une grande partie était constituée des frais juridiques dont elle était redevable en sollicitant son prêt bancaire de plusieurs millions de livres pour la Fondation Anna Delvey.

Après avoir plaidé non coupable, Anna a comparu devant la Cour suprême de l’État de New York le 27 mars 2019 pour son procès d’un mois. Son avocat de la défense, Todd Spodek, avait fait appel à un styliste personnel pour l’habiller dans un certain nombre de tenues de créateurs – dont Victoria Beckham, Michael Kors et Chloé – dans le but de donner au jury l’impression qu’elle, comme beaucoup avant elle, rêvait simplement de prendre une bonne bouchée de la Big Apple.

Rachel a témoigné le 17 avril, identifiant Anna devant un juge et un jury comme la femme qui l’avait trompée sur des milliers de livres.

«Décrire une épreuve aussi personnelle qui semblait encore incroyablement crue était extrêmement difficile», se souvient Rachel, «Le procureur adjoint m’a demandé si j’avais vu la personne qui avait commis le crime contre moi quelque part dans la pièce. Je désignai Anna du doigt. Elle souriait et je pensais qu’elle essayait peut-être de me déranger. Après cela, je l’ai simplement ignorée.

Le 25 avril, Anna a été reconnue coupable de quatre chefs de vol de services, de trois chefs de grand vol et d’un chef de tentative de grand vol, mais a été acquittée d’avoir escroqué Rachel de 50000 £.

«Quand j’ai entendu le verdict, j’étais désemparé», a déclaré Rachel. «Anna m’a fait tourner en rond avec ses mensonges et sa trahison a failli me briser l’esprit.

Anna a été condamnée à au moins quatre ans de prison avec une peine maximale de 12 ans (la durée réelle dépendra de facteurs tels que son comportement), et condamnée à payer près de 155000 £ de dédommagement, ainsi que 19000 £ au tribunal. amendes. Alors que le juge lisait à haute voix sa condamnation, Anna a porté la main à ses lèvres et a pleuré.

Lors d’un entretien la veille, elle avait déclaré: «Je ne suis pas désolée. Je regrette la façon dont j’ai procédé à certaines choses. Mon motif n’a jamais été l’argent. J’avais faim de pouvoir.