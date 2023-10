La faune trouve les bruits humains plus effrayants que le rugissement du lion, selon une étude | Actualités technologiques

Nouvelles Technologie Science La faune trouve les bruits humains plus effrayants que le rugissement du lion, selon une étude

Selon une nouvelle étude, les animaux sauvages sont plus susceptibles de fuir le bruit des humains que celui d’un lion.

Zèbres et autres animaux à un point d’eau. (Magda Ehlers via Pexels)

Vous avez peut-être entendu dire que les humains sont les animaux les plus dangereux au monde et que vous le croyiez ou non, il semble que de nombreux animaux le soient. Une nouvelle étude a révélé qu’une majorité de mammifères africains, notamment les girafes, les hyènes et les zèbres, étaient plus susceptibles de fuir devant le bruit de deux humains qui parlent que devant le bruit des coups de feu, des lions ou des chiens.

Pour le étude publiée dans la revue Biologie actuelle Jeudi, les chercheurs ont installé des haut-parleurs et des caméras autour de 21 points d’eau dans le parc national du Grand Kruger en Afrique du Sud pendant la saison sèche entre juin et août. À cette période de l’année, de nombreuses autres sources d’eau disparaissent, obligeant les animaux à venir vers cet abreuvoir.

Ils ont ensuite diffusé une variété de sons via les haut-parleurs. Cela comprenait des extraits de lions vocalisant ainsi que de personnes parlant calmement dans quatre langues différentes parlées dans la région. Ils ont également ajouté des bruits de coups de feu et de chiens pour simuler le bruit de la chasse humaine. Ils ont comparé les réactions des animaux à ces sons et leur réaction aux sons d'oiseaux diffusés par le haut-parleur. Il s'agissait d'un « contrôle » effectué pour s'assurer que le son lui-même ne provoquait pas de réaction. De plus, tous les sons étaient diffusés au même volume.

Akshay Kumar explique la raison pour laquelle il n’a pas fait une large promotion de Mission Raniganj : « J’ai beaucoup promu Selfie, ça n’a pas fonctionné » Voir plus Alors que le bruit des chiens et des coups de feu faisait courir les mammifères trois fois plus que les témoins, leur réaction au bruit des humains était la plus remarquable. Dans l’ensemble, les mammifères étaient neuf fois plus susceptibles de courir lorsqu’ils entendaient des gens discuter. Mais pas tous les mammifères. Les girafes, les léopards et les phacochères étaient plus susceptibles d’abandonner les points d’eau lorsqu’ils entendaient des humains plutôt que des lions. Mais les éléphants étaient moins susceptibles de le faire. Les chercheurs suggèrent que leur grande taille et leur dépendance à l’eau pourraient les inciter à rester sur place. Un article publié dans la revue Science en 2015 soulignait le rôle des humains en tant que prédateurs « anormaux et déséquilibrés ». Nous chassons différemment des autres prédateurs. Alors que la plupart d’entre eux recherchent les faibles et les jeunes, les humains ont tendance à cibler les adultes en bonne santé et de grande taille lorsqu’il s’agit de chasser.