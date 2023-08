La faune touchée par les incendies de forêt à West Kelowna

Le BC Conservation Service avertit les résidents de West Kelowna que l’incendie de forêt du ruisseau McDougall a entraîné le déplacement de la faune dans la région, entraînant ainsi une augmentation potentielle des rencontres avec des ours.

En collaboration avec les responsables communautaires, le service de conservation s’efforce de gérer les attractifs pour la faune et de réduire les conflits.

Les zones où les maisons ont été évacuées et/ou ont subi une panne de courant peuvent avoir entraîné la pourriture des aliments dans les réfrigérateurs et les congélateurs, ce qui peut attirer les ours et d’autres animaux sauvages, créant ainsi un risque pour la sécurité publique.

« Les résidents peuvent aider en inspectant leurs propriétés et en prenant des mesures pour récupérer les éléments attractifs, tels que les déchets, les arbres fruitiers, les graines pour oiseaux et la nourriture pour animaux », a déclaré l’agent de conservation Ken Owens. «Veuillez éliminer les déchets alimentaires conformément aux réglementations du district régional ou de la municipalité.»

Owens rappelle également aux résidents de ne pas nourrir la faune, car cela peut provoquer une accoutumance et un conditionnement des aliments qui, à leur tour, mettent en danger la sécurité publique et le bien-être des animaux.

Pour plus d’informations, visitez www.wildsafebc.com.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023Ville de West KelownaFaune