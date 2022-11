La faune du désert américain fait face à une menace croissante du changement climatique

Si vous vous promenez au milieu du désert du Nevada, vous apercevrez peut-être un lézard, une tortue du désert ou une salamandre tigrée. Mais la faune qui erre dans les régions désertiques arides de l’ouest des États-Unis est également menacée par le changement climatique, prévient une étude.

Grâce à la littérature scientifique, on connaît mieux les risques pour les espèces animales qui vivent dans des écosystèmes altérés par la crise climatique, qu’il s’agisse de forêts, de montagnes ou d’océans. Mais les dangers qui menacent la faune des régions désertiques ont tendance à être moins étudiés de manière approfondie, affirment des chercheurs américains du Western Ecological Research Center, qui ont récemment publié des recherches dans The Journal of Wildlife Management.

Les auteurs de l’étude ont mené des recherches sur une vingtaine d’espèces d’amphibiens et de reptiles vivant dans les déserts d’Amérique du Nord (560 024 km2 dans 13 écorégions). Selon les résultats, 76 % de la zone géographique étudiée pourrait subir une perte de 20 % ou plus d’espèces de reptiles et d’amphibiens. Cependant, cette estimation n’est valable que dans le scénario le plus optimiste, à savoir une diminution des émissions à partir de 2020 jusqu’à des émissions quasi nulles en 2100. A l’inverse, jusqu’à 87% des espèces actuellement présentes pourraient disparaître dans certaines zones dans le scénario climatique le plus pessimiste. .

La plupart des zones à pertes élevées étaient concentrées dans l’écorégion du plateau Arizona-Nouveau-Mexique, le plateau Edwards au Texas et les plateaux du sud-ouest au Nouveau-Mexique et au Texas. Ces menaces sont principalement dues à la perte d’habitat pour ces espèces, avec une perte moyenne estimée à 34 % dans le pire des cas. Les espèces les plus vulnérables sont celles qui ne peuvent pas parcourir de longues distances.

Les amphibiens devraient connaître les déclins les plus importants, avec des pertes moyennes de 47 % et 61 % dans la zone d’étude, selon les scénarios climatiques. Cela comprend des espèces telles que la ouaouaron, la rainette des canyons, la grenouille léopard des plaines, le crapaud à points rouges et la salamandre tigrée de l’Ouest.

“Les régions désertiques sont souvent négligées pour les travaux de conservation, mais de nombreuses espèces risquent de subir une perte d’habitat dramatique si nous ne regardons pas vers l’avenir et ne planifions pas l’avenir”, a déclaré l’auteur correspondant Richard D. Inman, PhD, de l’US Geological Survey. .

