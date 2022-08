La fatigue vaccinale est réelle. Ces experts disent que les messages sur les boosters COVID devraient être clairs

Des vaccins COVID-19 visant à la fois la souche originale et les variantes d’Omicron sont attendus au Canada cet automne.

Mais les messages sur les doses de rappel ont été mitigés à travers le pays. Certains experts comme la virologue Angela Rasmussen recommandent d’obtenir le premier rappel disponible, tandis que d’autres responsables comme l’administrateur en chef provincial de la santé publique du Manitoba, le Dr Brent Roussin, disent que sa province attendra d’ouvrir les quatrièmes doses pour tous les adultes jusqu’à ce que de nouveaux vaccins bivalents soient approuvés.

Les messages mitigés sur les vaccins ont conduit certains Canadiens à faire face à ce que les experts appellent la «fatigue vaccinale» – ou à être submergés par les informations sur les vaccins COVID-19.

Et cette fatigue pourrait avoir un impact sur l’absorption des rappels. Environ 82 % des Canadiens ont terminé leur première sérieenviron 57 % des résidents de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose supplémentaire et environ 12 % de la population ont reçu deux doses supplémentaires.

Certains virologues et experts en santé publique disent que si nous allons déployer de nouveaux vaccins ou offrir plus de doses de vaccins existants, les messages du gouvernement doivent être clairs sur les raisons pour lesquelles les gens devraient se faire vacciner à ce stade de la pandémie.

“Assis ici [in] mi-août, il est un peu difficile de savoir quelle sera la réponse des gens à l’automne », a déclaré Julie Bettinger, professeure de pédiatrie à l’Université de la Colombie-Britannique et scientifique en sécurité des vaccins au Centre d’évaluation des vaccins en Colombie-Britannique.

“Il doit probablement y avoir un message spécifique pour cela [vaccine fatigued] groupe en termes de pourquoi une dose de rappel est importante et quel type de protection supplémentaire elle offre. »

L’infirmière Megan Buehholz administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 à la travailleuse à domicile Melissa Vitug dans une clinique de l’hôpital St. Michael’s à Toronto en 2020. (Evan Mitsui/CBC News)

Les experts de la santé disent que le message doit être clair sur l’efficacité des vaccins et la protection qu’ils offrent.

Les données ont montré qu’un troisième dose offre une augmentation significative de la protection contre les infections, les hospitalisations et les décès dus au COVID-19.

La recherche suggère que certaines personnes bénéficient d’une quatrième dose, y compris les résidents des établissements de soins de longue durée, les personnes âgées et d’autres groupes vulnérables, mais les données montrant un avantage clair pour les moins de 60 ans font défaut.

En plus de messages clairs sur la protection vaccinale, il doit également être facile pour les gens d’obtenir leurs rappels ou leurs futurs vaccins bivalents, ont déclaré des experts de la santé.

“Si nous pouvons rendre l’obtention d’un rappel COVID aussi facile que de se faire vacciner contre la grippe ou tout autre comportement de santé régulier, je pense que cela réduira considérablement les barrières”, a déclaré Devon Greyson, professeur adjoint à l’Université de British École de la population et de la santé publique de Columbia.

Ce que nous savons des raisons pour lesquelles les gens ne reçoivent pas de boosters

L’hésitation à l’égard des vaccins est l’une des raisons pour lesquelles une petite partie de la population ne se fait pas vacciner, mais la fatigue liée aux vaccins peut également « compromettre l’intention de vaccination des gens ».

C’est ce que des chercheurs aux États-Unis, au Brésil et en Chine ont découvert dans un revue de littérature publié dans la revue à comité de lecture Frontiers in Immunology en mars.

Les chercheurs ont examiné 37 études pour trouver des facteurs qui façonnent la fatigue vaccinale des gens, qu’ils ont définie comme “l’inertie ou l’inaction vis-à-vis des informations ou des instructions sur les vaccins en raison du fardeau perçu et de l’épuisement professionnel”.

Ils ont découvert qu’il peut y avoir plusieurs précurseurs de la fatigue vaccinale, comme la fréquence des demandes de vaccination, les effets secondaires des vaccins et les idées fausses sur la nécessité de vacciner.

Les experts de la santé disent que le message doit être clair sur l’efficacité des vaccins et la protection qu’ils offrent contre le COVID-19. (Robert Short/CBC)

Les avis divergent sur les doses de rappel au Canada. Un Sondage Angus Reid publié le mois dernier a constaté qu’un Canadien sur cinq parmi les 1 583 sondés croit qu’il n’y a pas d’urgence immédiate et que les doses de rappel peuvent attendre jusqu’à l’automne.

Environ un quart des personnes interrogées ont déclaré qu’il n’était pas du tout nécessaire d’étendre l’éligibilité aux rappels. L’Institut Angus Reid a mené le sondage en ligne du 13 au 15 juillet auprès d’un échantillon aléatoire représentatif d’adultes membres du Forum Angus Reid. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d’erreur de +/- 2,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

L’accès aux injections de rappel est une autre raison pour laquelle les taux sont bas, disent les experts. Nouvelle-Écosse , Manitoba, Territoires du nord-ouest et Terre-Neuve-et-Labrador ne donnent pas encore la quatrième dose à tous les adultes.

Greyson a déclaré que le déploiement du vaccin a été complexe, mais s’assurer que les gens comprennent la nécessité de la vaccination est important si nous voulons augmenter les taux de vaccination.

Des études ont montré que l’efficacité du vaccin était forte après trois doses des vaccins Pfizer ou Moderna dans la protection contre l’infection et les visites aux urgences et aux soins d’urgence associées à la COVID-19.

Une troisième dose était efficace à au moins 90% pour prévenir les hospitalisations pour COVID-19, à la fois pendant les périodes Delta et Omicron, une étude américaine trouvé.

“Si les gens comprennent ce qu’ils sont censés faire et pourquoi la science le suggère, ils sont beaucoup plus susceptibles de suivre les instructions que si cela semble arbitraire, politiquement motivé, financièrement motivé ou pour une autre raison”, a déclaré Greyson.

Ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas

Bettinger ajoute que ce qui se passe cet automne en termes de cas de COVID-19 pourrait inciter les gens à recevoir une dose de rappel.

“Si nous constatons une véritable augmentation des cas cet automne … et c’est toujours l’une des souches contre lesquelles le vaccin peut protéger, je pense que cela motivera probablement beaucoup de gens à aller chercher une dose de rappel s’ils savent que le vaccin va pour les empêcher de tomber malades », a-t-elle dit.

“Si nous voyons soudainement une souche émergente contre laquelle le vaccin ne protège tout simplement pas, il est alors difficile de faire valoir que vous avez besoin de ce vaccin.”

REGARDER | Les efforts pour convaincre certains des Canadiens les plus réticents à se faire vacciner contre la COVID-19 : Les efforts pour convaincre certains des Canadiens les plus réticents au vaccin contre la COVID-19 de se faire vacciner Aylmer, en Ontario, est l’une des régions les moins vaccinées du Canada, mais la communauté utilise des informations et des campagnes ciblées pour convaincre les hésitants à se faire vacciner contre le COVID-19.

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a déclaré vendredi que le personnel d’approbation réglementaire de Santé Canada examinait les demandes de vaccins bivalents de Moderna et Pfizer. Un porte-parole de Santé Canada a déclaré lundi qu’une décision sur le vaccin bivalent de Moderna est attendue dans les deux prochaines semaines.

Tam a déclaré que sur la base des informations soumises par Moderna et Pfizer-BioNTech, leurs vaccins bivalents protégeraient contre la souche originale de coronavirus et la souche BA.1.

Angela Rasmussen, virologue à la Vaccine and Infectious Disease Organization de l’Université de la Saskatchewan, a déclaré que les messages concernant les vaccins bivalents devront être spécifiques.

“Le message doit être si vous n’avez pas encore reçu de rappel, vous devez en obtenir un. Mais vous devez vraiment obtenir celui-ci car ce rappel est vraiment conçu pour vous protéger contre les virus et les variantes qui circulent actuellement dans notre population maintenant », a-t-elle déclaré.

REGARDER | Une étude établit un lien entre le COVID-19 et un risque élevé à long terme de brouillard cérébral :

Une étude établit un lien entre le COVID-19 et un risque élevé à long terme de brouillard cérébral Le brouillard cérébral, la démence et d’autres affections neurologiques sont plus courants deux ans après avoir contracté le COVID-19 qu’après d’autres infections respiratoires, selon une nouvelle étude publiée dans Lancet.

Comme nous l’avons vu avec les déploiements de vaccins antérieurs, une taille unique ne convient pas à tous lorsqu’il s’agit de campagnes de vaccination.

Au lieu de cela, certaines régions ont vu l’adoption du vaccin augmenter lorsque des cliniques de vaccination sont entrées dans les communautés ou lorsque des incitations ont été offertes aux résidents.

“Il sera intéressant de voir ce que les provinces essaieront au cours de l’année à venir si nous sortons de nouveaux vaccins et vaccins bivalents et voulons que tout le monde soit mis à jour avec le nouveau vaccin”, a déclaré Greyson.

Les responsables de la santé publique devront à nouveau travailler sur la confiance, la complaisance et la commodité des vaccins au cours des prochains mois, a déclaré Greyson.

Ils ont dit que la confiance est « assez élevée au Canada » pour les vaccins et que comme la plupart de ceux qui ont été vaccinés se sont bien comportés avec les infections au COVID, la confiance a augmenté.

“Nous sommes tombés dans certains complaisance car nous avons eu ce degré de protection et nous nous sommes habitués à vivre avec COVID », a déclaré Greyson.

“Pour avoir des campagnes de rappel d’automne vraiment réussies alors que nous envisageons d’entrer dans notre saison typique des maladies respiratoires … nous allons devoir faire en sorte qu’il soit très facile pour les gens de suivre les recommandations claires qui sont faites.”