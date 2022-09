La veille de Noël 2020, le révérend John Lemire s’est préparé pour le travail : deux funérailles et trois messes.

Le prêtre catholique de Timmins, en Ontario, s’est senti «quelque peu épuisé» après avoir présidé des funérailles consécutives, mais a dû rapidement passer au mode joyeux de célébrer Noël. Les inquiétudes de ses paroissiens n’étaient jamais loin de son esprit alors qu’un autre verrouillage de COVID-19 se profilait.

La fatigue décrite par Lemire n’est pas rare chez les chefs spirituels du pays, que certains considèrent comme les travailleurs de première ligne oubliés. Les prêtres, les rabbins et les imams disent qu’ils approchent du point de rupture car les tensions de leur travail ont été exacerbées par la pandémie.

Lemire, qui exerce son ministère dans les paroisses du Sacré-Cœur de Jésus et de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue à Timmins, ne considère pas avoir souffert d’épuisement professionnel, mais il dit que d’autres en ont souffert.

“Je pense que l’épuisement professionnel implique qu’ils ne sont plus capables de fonctionner et nous le constatons occasionnellement, à la fois avant et après la pandémie”, a-t-il déclaré dans une récente interview. Il attribue le problème à un certain nombre de facteurs, y compris ce qu’il considère comme une poussée dans la culture canadienne contemporaine pour garder Dieu hors de la vie quotidienne et discréditer les voix des religieux, ainsi qu’une charge de travail accrue pour un clergé en diminution.

“Lorsque personne d’autre ne semble faire quelque chose, la société se tourne d’une manière ou d’une autre vers l’église”, a déclaré Lemire. “‘Oh, vous devriez travailler sur l’itinérance, vous devriez travailler sur les banques alimentaires, vous devriez travailler sur les soins palliatifs, vous devriez faire ceci et cela.”

Joel Thiessen, professeur de sociologie à l’Université Ambrose, une institution chrétienne privée à Calgary, a déclaré que bien que les données manquent au Canada, il a entendu des anecdotes sur l’épuisement professionnel, le stress et les problèmes de santé mentale chez les chefs spirituels. Les problèmes n’ont été qu’amplifiés par la pandémie, a-t-il déclaré.

“Cela vient probablement toujours avec le territoire, comme d’autres rôles de service social ou de première ligne”, a déclaré Thiessen. Les gens supposent que les chefs spirituels sont “presque surhumains” et qu’ils consacrent du temps à leurs familles pour s’occuper de leurs communautés, a-t-il déclaré.

“Ils répondent aux urgences, comme aller dans les hôpitaux et au chevet de ceux qui sont mourants et malades, et ceux-ci peuvent avoir des conséquences néfastes sur le clergé.”

Michal Shekel, directeur exécutif du Toronto Board of Rabbis, a déclaré que les chefs spirituels ne sont pas confrontés à des urgences médicales mortelles comme les travailleurs de première ligne. Mais elle et ses collègues ont remarqué au cours de la pandémie que les gens ont plus d’angoisse spirituelle.

« Les agents de santé de première ligne s’occupent du corps d’une personne. Nous avons affaire à l’âme d’une personne », a-t-elle déclaré dans une interview. « Nous nous occupons de leurs grandes questions pourquoi. Est-ce moins important ?

Hassan Guillet, un imam montréalais, a noté le manque de revenus stables résultant des blocages de la COVID-19. « Nous avons eu de longues périodes où les mosquées étaient fermées. Les imams affectés aux mosquées ne recevaient aucun salaire de ces mosquées », a-t-il déclaré dans une interview.

“Certains ont dû se mettre au chômage, d’autres ont vu leur emploi supprimé et d’autres ont vu leur salaire réduit. Ils devaient survivre et pouvoir subvenir aux besoins de leurs familles. Et c’était très dur. »

Les musulmans au Canada sont une société naissante et, en général, n’ont pas de racines profondes ni de richesse, a noté Guillet. Cela signifiait qu’un certain nombre de fidèles avaient perdu leur emploi pendant la pandémie et étaient moins en mesure de faire des dons aux mosquées.

Alors que les fonds s’épuisaient, certains imams ont obtenu de l’aide, mais d’autres ont pris des emplois à l’extérieur et avaient moins de temps à consacrer à la mosquée, a-t-il déclaré. « Il y avait de la fatigue. Les imams étaient épuisés.

Habeeb Alli, un aumônier du système carcéral fédéral et un imam qui dirige une banque alimentaire à Toronto, a déclaré que l’équilibre entre la pression supplémentaire COVID-19 placée au centre de repas avec ses fonctions à l’établissement correctionnel l’avait laissé stressé. Il ressentait de l’anxiété et de l’incertitude quant à l’avenir, a-t-il déclaré.

Après l’épuisement de l’argent de sa prestation canadienne d’intervention d’urgence, il a déclaré avoir postulé pour un emploi d’aumônier multiconfessionnel dans un centre de soins de longue durée, ce qui a contribué à assurer la sécurité financière.

“Heureusement pour moi, je travaillais dans ce domaine, j’ai donc pu trouver un emploi dans ce même domaine”, a-t-il déclaré.

Thiessen a déclaré que la plupart des chefs spirituels considèrent leur travail comme une vocation et ne sont pas toujours formés pour le lourd tribut qu’il peut prendre. “Je les comparerais probablement à ceux qui travaillent dans les services sociaux et les travailleurs de première ligne et autres”, a-t-il dit, ajoutant qu’il y a une distinction.

« Vous dirigez un groupe de personnes en termes de foi spirituelle et de progression, etc., mais vous ne pouvez pas vraiment vous confier à qui que ce soit au sein de cette communauté. Et c’est un peu comme un thérapeute. Ils ne peuvent pas se confier à leurs patients.

Lemire a déclaré avoir passé 200 appels téléphoniques au cours de chacun des quatre principaux verrouillages en Ontario pour communiquer avec les paroissiens. Certaines ont duré quelques minutes mais d’autres ont duré environ une heure car les gens avaient besoin de parler.

“C’était une nouvelle dimension du ministère”, a-t-il déclaré. « Faire du ministère par téléphone, par opposition au face à face. Je pense que ce sont là certaines des expériences de fatigue de la pandémie pour nous. »

Shekel a déclaré avoir vu la fatigue, l’épuisement et l’épuisement “de diverses manières et à différents niveaux” parmi les rabbins, qui ont été exacerbés par la pandémie.

“L’une des façons les plus difficiles que cela frappe est de savoir comment puis-je être un modèle spirituel pour ma communauté si j’ai du mal à trouver ce noyau spirituel en moi à cause de l’épuisement professionnel ?” dit-elle.

“Cela devient une bougie vacillante au lieu d’une lumière brillante très brillante.”

Hina Alam, La Presse Canadienne

santé mentaleReligion