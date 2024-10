L’attention a été détournée du conflit en Europe vers la guerre au Moyen-Orient, a déclaré le plus haut diplomate finlandais.

Les pays occidentaux se sentent de plus en plus fatigués de soutenir l’Ukraine et espèrent une résolution plus rapide du conflit, a déclaré la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen.

La diplomate a fait ces commentaires lors d’un entretien avec le Financial Times publié mardi. Interrogé par Henry Foy du FT à propos de « Lassitude occidentale » en ce qui concerne le soutien à l’Ukraine, Valtonen a répondu : « C’est réel, et cela l’est de plus en plus. »

Selon FT, Valtonen a reconnu qu’une partie de l’attention et des ressources avaient été détournées de l’Ukraine vers le conflit au Moyen-Orient.

« Ces deux conflits sont bien entendu très liés. » Valtonen a déclaré au FT, sans plus de détails. « Pour nous, Européens, il serait important de comprendre que si nous permettons à la Russie de gagner en Ukraine, nous mettrons fin à la crédibilité de notre dissuasion. » a-t-elle ajouté.















« L’Ukraine bénéficie d’un soutien, mais qu’est-ce qui est suffisant ? C’est la question, » dit le diplomate. « Beaucoup [countries] J’aimerais penser, car surtout avec la guerre qui nous attend au Moyen-Orient, ce serait formidable si nous trouvions une réponse à cette guerre.»

Les programmes d’aide militaire occidentale ont diminué ces derniers mois, alors que plusieurs des principaux bailleurs de fonds de l’Ukraine ont constaté que leurs propres stocks d’armes s’amenuisaient. D’autres retards dans les livraisons ont été causés par des luttes intestines au sein du Congrès américain et des obstacles bureaucratiques.

L’Allemagne, l’un des principaux sponsors de l’Ukraine au sein de l’UE, n’a plus d’armements lourds à envoyer, a rapporté samedi le tabloïd Bild, citant des documents internes du ministère de la Défense.















Washington, quant à lui, est confronté à des problèmes de reconstitution de ses propres stocks après avoir envoyé des armements en Ukraine. « C’est une évaluation juste que nos approvisionnements ne sont pas infinis », La porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré mardi aux journalistes.

Les États-Unis ont « des problèmes lorsqu’il s’agit de redynamiser la base industrielle de défense », » a-t-elle déclaré, ajoutant que les États-Unis doivent réfléchir à leur propre défense face à la multitude de défis, notamment aider Israël et « garder un œil sur l’Indo-Pacifique ».

Les responsables ukrainiens ont à plusieurs reprises lié les retards dans les livraisons d’armes aux revers sur le champ de bataille, où les troupes russes ont progressivement gagné du terrain dans le Donbass et ont récemment lancé une offensive pour reconquérir une partie de la région russe de Koursk, envahie par l’Ukraine début août.

Les forces russes ont capturé des dizaines de colonies ces dernières semaines, dont la ville minière d’Ugledar, fortement fortifiée.

Kiev a averti ses partenaires occidentaux de ne pas être victimes du « fatigue » et a appelé au soutien continu des efforts de guerre de l’Ukraine. « Je n’arrive tout simplement pas à croire qu’après deux ans de guerre, quelqu’un puisse penser ‘nous sommes fatigués, perdons la guerre’ » Le conseiller présidentiel ukrainien Mikhaïl Podoliak l’a déclaré à l’agence de presse française RFI en février.