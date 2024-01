La fatigue chronique a bouleversé ma vie, mais il m’a fallu des années pour comprendre pourquoi

J’étais sur une échelle menant à une falaise dans le parc national de Mesa Verde lorsque cela m’a frappé pour la première fois : une fatigue écrasante défiant tout sens ordinaire du terme. J’avais l’impression que je ne pouvais pas faire un pas de plus et respirer en même temps. Paniquée, j’ai appelé mon mari, Don, pour obtenir de l’aide. C’était début 1994. J’avais 29 ans et j’étais mariée depuis un an et demi.

L’épisode de Mesa Verde n’a duré que quelques minutes, la sensation invalidante disparaissant après un repos à l’ombre. Nous avons attribué l’incident à la déshydratation et sommes rentrés chez nous à Washington DC. J’ai repris mon travail de contentieux au ministère de la Justice, avec ses périodes imprévisibles de stress intense. Depuis la signature du contrat péricardite — une irritation du mince sac qui entoure le cœur — l’hiver précédent, mon énergie au travail avait diminué.

Puis, en avril 1994, trois mois après mon voyage au Colorado, je me suis réveillé avec mon corps enfermé dans la douleur – comme si des clous avaient été enfoncés dans mes articulations pendant la nuit. Quand j’ai essayé de sortir du lit, j’ai réalisé que je ne pouvais pas bouger. J’ai reconnu la même sensation débilitante de Mesa Verde. Sauf que cette fois, ça n’a pas disparu. J’ai appelé au travail pour cause de maladie, certain que tout irait bien le lendemain, mais le lendemain matin, je me sentais encore plus mal. Après avoir pris des semaines d’arrêt maladie sans amélioration, j’ai dû demander un arrêt de travail au bureau.

A la maison, je restais collée à mon lit. Aller aux toilettes lui semblait être une tâche herculéenne. Je me douchais assis sur une chaise car je ne pouvais pas rester debout longtemps ; même respirer semblait nécessiter plus d’énergie que moi. Des lumières vives et des bruits forts provoquaient des spasmes dans ma colonne vertébrale ; les sueurs nocturnes trempaient mes draps. Un jour, ma colonne vertébrale était comme de la gelée et je ne pouvais pas maintenir mon torse droit ; sur un autre, mes muscles étaient si faibles qu’un rouleau d’essuie-tout semblait peser une tonne. Ma tête me faisait mal, ma gorge était à vif, mes glandes du cou étaient perpétuellement enflées.

Mon interniste a ordonné des analyses de sang de routine et m’a rapporté que j’avais été testé positif uniquement pour la maladie de Lyme. Elle m’a soigné pour une maladie transmise par les tiques, mais mes symptômes ont persisté. Elle a ensuite testé la polyarthrite rhumatoïde, le lupus et Epstein-Barr. Tout négatif. Déconcertée, elle m’a orienté vers des spécialistes.

Ils étaient également perplexes. Désespérés d’obtenir un diagnostic, mon mari et moi avons consulté un éminent médecin du Massachusetts General Hospital. Après avoir examiné mes antécédents médicaux et m’avoir examiné, il a ordonné d’autres tests.

Lors d’une visite de suivi, il était accompagné d’un résident. Il m’a examiné physiquement à nouveau, cette fois avec une narration étape par étape, comme si j’étais un cadavre en cours d’anatomie. Puis il s’est adressé au résident : « Comme l’ont confirmé nos tests diagnostiques, il n’y a aucun problème physique chez ce patient. »

Il a griffonné sur une feuille de papier et me l’a tendue.

« Voici le nom d’un psychiatre de Georgetown », dit-il. “Il pourra vous aider.”

Je me suis recroquevillé sur la table d’examen, trop engourdi pour pleurer. Plutôt que d’admettre un échec diagnostique, le médecin m’a considéré comme un malade mental.

Je suis rentré chez mes parents pour donner à Don une pause dans ses soins. Chaque matin, je m’entraînais à faire des pas de bébé dans le couloir de la maison de mon enfance, augmentant progressivement le nombre de pas au fil du temps. Petit à petit, mon énergie s’est infiltrée et mes douleurs articulaires ont diminué. Je suis rentré chez moi à Washington et j’ai repris le travail. Mes symptômes ont disparu – mais nous ne savions pas ce qui les avait causés ni pourquoi je m’étais rétabli.

En 1997, après presque deux années sans symptômes, la maladie mystérieuse a de nouveau frappé. Au début, j’avais du mal à me concentrer sur mon travail ; puis la sensation d’immobilisation est revenue, me clouant au lit comme un bloc de béton. Après avoir épuisé mes congés restants, j’ai demandé une autre absence prolongée du travail. Bien que moins sympathique cette fois, la direction du bureau a finalement accepté une prolongation du congé sans solde.

Un ami de travail est passé nous rendre visite. Elle semblait surprise de me voir.

“M-mais… tu n’as pas l’air malade !” dit-elle.

“Eh bien, je me sens comme de la merde”, répondis-je, les joues brûlantes.

J’ai refusé de consulter d’autres médecins après l’expérience de la messe générale. Nous avons essayé de nous adapter au fait que je risquais de ne pas m’en remettre ; le plus grand défi était la fluctuation de mes symptômes chaque jour. Une « bonne » journée signifiait se réveiller avec de légères douleurs articulaires et pouvoir bouger. Une « mauvaise » journée m’a immobilisé et j’ai souffert.

J’avais peur d’être un fardeau pour Don. Il avait obtenu son diplôme un an avant moi de la faculté de droit de Harvard, mais nous ne nous sommes rencontrés qu’après avoir tous deux déménagé à Washington pour le travail. Malgré son air joyeux, il était inévitable que la tension de ma maladie l’atteigne. Nous étions mariés depuis cinq ans et j’étais malade la moitié du temps. Un week-end, je l’ai entendu parler à sa sœur au téléphone :

« Les médecins n’aident pas », a-t-il déclaré. Puis j’ai entendu un sanglot étouffé et ma culpabilité a explosé. Je l’entraînais avec moi.

Ma mère est venue m’aider. Après plusieurs « bonnes » journées, nous nous sommes aventurés dehors pour une promenade. J’étais triomphant lorsque nous avons atteint le bout du pâté de maisons. Mais la sensation d’immobilisation survint au retour ; J’ai dû rester allongé au bord de la route pendant plus d’une heure avant de pouvoir terminer le court trajet pour rentrer chez moi.

C’est Don qui a ouvert la voie à un diagnostic. En connectant mes nombreux symptômes – fatigue, douleurs articulaires, faiblesse musculaire, sueurs nocturnes, brouillard cérébral – à une recherche sur Internet (un concept encore assez nouveau en 1997), il a trouvé un article sur fibromyalgie (FM), étroitement lié à syndrome de fatigue chronique (CFS). L’auteur de l’article et principal expert était Daniel J. Clauw, alors chef du service de rhumatologie à l’hôpital universitaire de Georgetown.

Après avoir testé et examiné mon historique de cas, Clauw a déclaré qu’il était sûr que j’avais une combinaison de FM et de CFS. Il a expliqué que la maladie semblait faire suite à une infection virale grave (peut-être la cause de ma péricardite) ou à un traumatisme grave, altérant le système nerveux central et le rendant hypersensible à la douleur et aux processus sensoriels.

Notre soulagement face au diagnostic a diminué lorsque nous avons appris que la maladie est chronique et incurable. Pourtant, Clauw (maintenant directeur du Centre de recherche sur la douleur et la fatigue chroniques à l’Université du Michigan) était convaincu qu’il pourrait m’aider à retrouver mes fonctions de base grâce à des médicaments, à une thérapie par l’exercice progressif et à une thérapie cognitivo-comportementale. Il a expliqué que le principal déclencheur des symptômes était le stress physique et émotionnel, soulignant que la gestion à long terme de la maladie nécessitait des changements majeurs dans le mode de vie pour réduire le stress.

J’ai commencé le traitement de Clauw. Ses médicaments sur ordonnance – l’antidépresseur Wellbutrin pour l’énergie et Flexeril pour les douleurs articulaires – ont amélioré ma fonction physique. La thérapie par l’exercice – augmentant progressivement mon temps de marche sur un tapis roulant – a encore amélioré mon niveau d’énergie à condition qu’elle soit pratiquée lorsque mes symptômes étaient en rémission. Cependant, un stress important, une infection ou de l’exercice alors que j’étais symptomatique ont effacé tout progrès. À un moment donné, il a ajouté un autre type de stéroïde, le Florinef, à mon régime médicamenteux, ce qui a considérablement amélioré mes fonctions physiques.

Au milieu de l’année 1998, j’étais clairement sur la voie du rétablissement.

À mesure que ma santé s’améliorait, Don et moi avons commencé à discuter d’avoir des enfants. Clauw a déconseillé la grossesse, avertissant que les exigences physiques de l’accouchement et le manque de repos avec un nouveau-né déclencheraient probablement une rechute dont il serait difficile de se remettre en tant que nouvelle mère. Il m’a également averti que mes médicaments n’avaient pas été suffisamment étudiés pendant la grossesse.

J’ai dû choisir : arrêter les médicaments responsables de ma guérison, au risque d’une rechute, pour tenter d’avoir un bébé ; ou continuer à prendre des drogues et renoncer à avoir nos propres enfants. À cette époque, j’avais 35 ans. J’ai décidé d’arrêter le traitement petit à petit. C’était plus difficile que prévu : mes symptômes augmentaient à chaque fraction de pilule que je prenais. J’ai utilisé l’acupuncture pour gérer mes douleurs articulaires et la méditation pour contrôler le stress.

En septembre 2000, les médicaments étaient enfin éliminés de mon organisme et j’étais toujours capable de fonctionner physiquement. Nous avons ensuite eu deux petites filles en bonne santé. Comme Clauw l’avait prédit, mes symptômes ont éclaté après chaque accouchement et j’ai dû reprendre tous mes médicaments précédents.

Près de 30 ans se sont écoulés depuis ce jour à Mesa Verde. Aujourd’hui âgé de 59 ans, je n’ai jamais repris le travail d’avocat. Aujourd’hui, je peux principalement gérer mes symptômes à condition de faire ce qui suit, chaque jour : prendre mes médicaments sur ordonnance ; maintenir un environnement sans stress ; bénéficier d’une « pause sensorielle » à midi (repos dans une pièce sombre et calme) ; faites de l’exercice uniquement lorsque les symptômes le permettent ; dormir suffisamment ; rythmer mes activités (arrêter pour me reposer avant de déclencher des symptômes); et évitez d’attraper une infection bactérienne/virale.

Il n’est pas facile de satisfaire quotidiennement à toutes ces exigences. Les « bons » jours, je suis tenté d’aller jusqu’au bout pour terminer une tâche plutôt que de m’arrêter pour me reposer et de la laisser inachevée. De même, il est difficile de résister à marcher un peu plus loin pour atteindre une destination, même lorsque je sens apparaître des symptômes.

Pourtant, je sais que j’ai plus de chance que la plupart. Des millions de personnes vivent avec des handicaps et des douleurs chroniques bien plus graves et risquent la ruine financière si elles ne peuvent pas travailler. Sans emploi, cela signifie souvent pas d’assurance maladie ; beaucoup n’ont jamais eu de couverture maladie en premier lieu.

Cependant, il y a un défi que je partage avec d’autres personnes souffrant du SFC : la stigmatisation insidieuse attachée à la maladie. Pendant des décennies, cette maladie a été ignorée par les médecins et le public. L’inclusion du mot « fatigue » dans le nom du syndrome conduit à une idée fausse selon laquelle la « fatigue » du SFC est synonyme de fatigue ordinaire. Ce n’est pas. Un patient atteint du SFC a comparé cela à une force vitale aspirée par un vampire. Pour moi, cela commence par une lourdeur dans les poumons et des difficultés respiratoires, pouvant évoluer jusqu’à une immobilisation physique complète.

Le scepticisme à l’égard du SFC est renforcé par l’invisibilité des symptômes, l’absence d’un marqueur diagnostique unique, les fluctuations de l’apparition et de la gravité des symptômes et le fait que les patientes sont de loin plus nombreuses que les hommes. Les femmes déclarant elles-mêmes des symptômes invisibles ont toujours été considérées comme mentalement instables – comme je l’étais par le médecin généraliste de Mass.