La Fat Bear Week est de retour pour apaiser votre âme

Cet été, les ours du parc national et réserve de Katmai font la queue pour manger du saumon en grimpant une cascade. Image: /Parc national et réserve de Katmai

Il est temps une fois de plus de rendre hommage aux meilleurs oursins. C’est vrai, c’est encore un autre volet annuel de la Fat Bear Week. Les gens obtiendront le chance de voter pour 12 des ours bruns les plus dodus vivant dans le parc national et réserve de Katmai en Alaska tout au long de la semaine prochaine. Les concurrents comprennent des vétérans grisonnants comme Holly et 747 ainsi que des nouveaux venus affamés comme 806 Jr. et Electra.

La Fat Bear Week a officiellement débuté en 2014, alors qu’à l’origine ce n’était qu’un jour. L’objectif est de célébrer les kilos d’été annuels que les ours bruns d’Alaska doivent accumuler pour survivre aux hivers extrêmement froids pendant leur hibernation.

Les ours d’Amérique du Nord ont perdu une partie de leur aire de répartition historique au fil des ans, bien que les efforts de conservation aient réussi à reconquérir une partie de leur habitat. Certaines populations locales continuent de lutter, mais ours bruns dans leur ensemble ne sont pas considérés comme en voie de disparition, et les ours du parc national et réserve de Katmai sont particulièrement prospères, grâce aux abondantes ressources alimentaires comme le saumon rouge qui y sont disponibles. Les plus gros ours peuvent peser plus de 1 200 livres à la fin de l’été, mais leur taille à elle seule ne fait pas un champion de la Fat Bear Week. Il est rappelé aux électeurs qu’ils peuvent choisir leurs ours en fonction des critères de leur choix.

L’année dernièrel’ours 747, alias « Bear Force One », a remporté la couronne pour la deuxième fois en trois ans, non sans une certaine controverse. Au cours de la demi-finale entre 747 et Holly, elle-même une ancienne championne très appréciée, les responsables du parc ont déterminé que plusieurs milliers de bulletins de vote frauduleux avaient été déposés pour Holly et ont finalement statué que 747 avait gagné équitablement. L’incident électoral a désormais incité à utiliser un logiciel captcha pour atténuer davantage de fraudes.

747 et Holly (vraisemblablement déclarés innocents de tout méfait) participent au concours de cette année, aux côtés de vétérans comme Otis et Chunk. M.faire son cette année, c’est le Spring Cub de 806, fraîchement sorti d’un victoire au concours Fat Bear Jr. de la semaine dernière. 806 Jr. a déjà écrasé son adversaire du premier tour, Bear 428, et affrontera ensuite Chunk Friday. Un autre débutant est Bear 284, Electra, qui affrontera aujourd’hui l’ours 164, Bucky Dent.

Le concours à élimination simple se poursuivra jusqu’au 10 octobre. Le vote chaque jour se déroulera de 12h00 à 17h00.m. à 21 heures.m. Heure de l’Est et cela peut être fait via ceci lien ici.