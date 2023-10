La Fat Bear Week est arrivée : voici les candidats

Hé, fans du concours en ligne annuel Fat Bear Week en Alaska – c’est parti !

Le week-end dernier, les politiciens de Washington se précipitaient pour conclure un accord de dernière minute visant à maintenir les services du gouvernement fédéral en activité jusqu’à la mi-novembre. La Fat Bear Week était l’un des programmes qui auraient été interrompus pendant la fermeture.

Mais grâce à une mesure de financement provisoire en place, les fans d’ours peuvent désormais se concentrer sur le vote qui compte pour eux : sélectionner un gagnant lors du concours annuel pour les gros cosses du parc national et réserve de Katmai en Alaska.

Les 12 candidats ont été dévoilés lundi à 19 heures HAE, et le public peut commencer à voter mercredi midi HAE, selon la page Web de Katmai sur le concours.

Le vote se terminera le 10 octobre. Le National Park Service a déclaré que plus d’un million de votes avaient été exprimés pour le concours de 2022, qui a été remporté par le gros ours 747 après qu’un scandale de tricherie ait brièvement perturbé le processus de vote.



Comment ça marche et les gros ours de cette année

Quiconque suit les catégories de basket-ball de la NCAA chaque mois de mars reconnaîtra cette version allégée.

« Les Rangers créent un tournoi de type tournoi opposant les ours les uns aux autres. Le public vote ensuite pour voir qui avancera à chaque tour », selon la page Web. Vous pouvez aller sur www.fatbearweek.org pour voter.

La programmation 2023 comprend le favori des fans, Otis, qui « bouge moins pour attraper plus » selon la vidéo d’annonce, et le vainqueur de l’année dernière, 747, qui est rarement défié pour les meilleurs spots de pêche. Il est maintenant temps de rencontrer les prétendants :

• 32 morceaux : Un grand mâle adulte avec des yeux étroitement placés, une arcade sourcilière proéminente et une cicatrice distinctive sur le museau. Même à son état le plus maigre, Chunk possède d’importantes réserves de graisse. Allez-y !

• 128 Brouteur : C’est une grande femelle adulte avec un museau long et droit et des oreilles blondes. À la fin de l’été et à l’automne, Grazer a une fourrure grisonnante et brun clair et est souvent l’un des ours les plus gros de Brooks River, où se nourrissent de nombreux ours Katmai.

• 151 Marcheur : Mâle adulte de grande taille, il utilise fréquemment les chutes Brooks et a souvent un accès facile aux lieux de pêche productifs en raison de sa taille et de sa disposition.

• 164 Bucky Dent : Mâle adulte de taille moyenne, il a créé son propre lieu de pêche au pied même des chutes Brooks, au bord du bassin profond le plus profond, un endroit que les autres ours utilisent rarement.

• 284 Électre : C’est une adulte de taille moyenne avec de belles oreilles, un long cou et une bosse proéminente sur les épaules. Elle pêchera dans le cours inférieur de la rivière et a deux portées connues de petits, qu’elle protège farouchement.

• 402 ours : Une grande femelle adulte, 402, a une fourrure brun moyen et des oreilles en forme de croissant ou d’apostrophe lorsqu’elle est vue de face ou de dos. Son titre de gloire : huit portées connues, soit le plus grand nombre d’ours actuellement à Brooks River.

• 428 ours : 428, un ours subadulte grassouillet de 3,5 ans, a des oreilles blondes et une fourrure grisonnante brun clair. Devenue ourse indépendante en 2023, elle a navigué pour la première fois sur la rivière sans les conseils de sa maman.

• 435 Houx : C’est une grande femelle adulte avec des oreilles blondes et des griffes pâles de couleur beige. Au début de l’automne, elle est généralement très grosse avec une fourrure blonde grisonnante. C’est une maman remarquable, ayant élevé un petit blessé et en ayant adopté un autre des années plus tard. Elle est actuellement une ourse célibataire.

• 480 Otis : C’est un mâle adulte de taille moyenne à grande, avec un museau trapu et une oreille droite tombante. Otis avait entre 4 et 6 ans lorsqu’il a été identifié pour la première fois en 2001, et il est maintenant l’un des ours mâles les plus âgés de Brooks River.

• 747 ours : Le gagnant de 2022 est un grand mâle adulte au museau trapu et aux oreilles tombantes. Il est devenu un géant parmi les ours, dont le poids était autrefois estimé à 1 400 livres (635 kilogrammes).

• 901 ours : C’est une femelle adulte de taille moyenne avec des oreilles triangulaires bordées de blond. La fourrure du 901 est brun doré au début de l’été et brun grisonnant à la fin de l’été. L’un de ses trois petits a disparu à la mi-septembre.

• 806 Jr.: Pour compléter la liste, ce petit mâle de première année avec une longue fourrure brune et hirsute et un museau court et pointu. Ce club fougueux pêche avec maman (806) et a été balayé à plusieurs reprises cette année en aval ou au-dessus de la cascade.

Apprenez-en beaucoup plus sur les ours de 2023 et voyez des photos avant/après sur ce site NPS ou sur Explore.org.



Caméra en direct

La caméra en direct de la rivière Brooks à Katmai est une fonctionnalité en ligne populaire.

Le concours est une façon amusante de mettre en valeur le rythme de vie des ours qui se nourrissent du saumon des ruisseaux et d’autres rivières et ruisseaux de ce parc de la côte sud-ouest de l’Alaska alors qu’ils se préparent à leur hibernation hivernale.

Pour ces ours, la graisse est bonne. Ils doivent manger l’équivalent d’un an de nourriture en six mois pour survivre à leur long sommeil hivernal.