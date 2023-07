La fast fashion peut-elle ralentir ? Ce n’est pas aussi simple

L’un des plus grands acteurs de la mode rapide dit qu’il prend des mesures importantes vers un modèle commercial plus durable. Mais dans une industrie basée sur un faible coût, une faible qualité et un volume de production élevé, les experts disent que ce ne sera pas simple.

« Il est difficile de voir comment ils atteignent réellement leurs objectifs de réduction des émissions », a déclaré Ken Pucker, professeur à la Fletcher School de l’Université Tufts à Medford, Mass., qui se concentre sur la durabilité.

« Parce que les volumes vont continuer à augmenter. »

Dans un nouveau plan ambitieux, Inditex, la société mère de Zara, a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle chercherait à réduire ses émissions de moitié d’ici 2030 et à devenir nette zéro d’ici 2040. Elle indique également qu’elle passera à l’utilisation de matériaux qui durent plus longtemps et sont plus faciles à recycler.

Inditex, la société mère du détaillant de mode rapide Zara, a annoncé le 11 juillet son objectif de réduire ses émissions de moitié d’ici 2030 et de devenir zéro net d’ici 2040. (Andréa Comas/Reuters)

Les experts disent que cette décision signale une évolution vers un modèle commercial circulaire – ce qui signifie que les matériaux sont réutilisés et régénérés au lieu d’être jetés – alors que l’industrie de la mode fait face à de plus en plus de critiques concernant son empreinte environnementale démesurée.

En 2021, le Forum économique mondial a identifié l’industrie de la mode comme le troisième pollueur mondial. Et comme le cycle de tendance s’accélère, la plupart des vêtements achetés ne sont portés que sept fois avant d’être jetés, selon un Étude britannique de 2015 .

Dans son nouveau plan, Zara indique que 40 % des fibres de l’entreprise proviendront de matériaux recyclés, 25 % de cultures durables et 25 % de « matériaux de nouvelle génération » dans lesquels Inditex investit.

Le gros problème, selon les experts, est que l’entreprise ne montre aucun signe de ralentissement de la production, ce qui soulève des questions sur le réalisme de ces objectifs.

« Pour atteindre leurs objectifs, ces choses doivent toutes se produire hier. Et je crains qu’il n’y ait pas suffisamment d’incitations financières et de temps qui compromettent leur capacité à atteindre leurs objectifs », a déclaré Pucker.

Ken Pucker est professeur à la Fletcher School de l’Université Tufts à Medford, Mass., qui se concentre sur la durabilité. (Soumis par Ken Pucker)

L’industrie de la mode rapide est en pleine expansion. Des entreprises comme Shein et Fashion Nova, par exemple, ont acquis une énorme popularité grâce aux médias sociaux, où Shein compte 29,6 millions de followers sur Instagram et les gens publient régulièrement leurs articles de mode sur TikTok.

Pour la mode rapide, la nécessité de produire et de croître continuellement présente un paradoxe, a déclaré Shivika Sinha, fondatrice du service de style durable basé aux États-Unis, Veneka.

« Le paradoxe est que Zara est l’un des créateurs du modèle de fast-fashion », a déclaré Sinha. « Ça va être difficile pour eux de mettre en œuvre.

Pourtant, Sinha a déclaré qu’elle croyait que les objectifs de Zara étaient réalisables.

« Il y a suffisamment d’innovations en matière de recyclage pour que Zara atteigne ces objectifs… Je pense que c’est une question de culture de Zara et de la priorité de son financement pour ce type de projets, et de la manière dont l’UE les tient responsables. »

Motiver les entreprises à faire moins

Les nouveaux objectifs accélérés de Zara surviennent alors que la Commission européenne élabore une série de nouvelles réglementations qui obligeront les entreprises de mode à produire des vêtements de manière plus durable et à assumer la responsabilité de leurs impacts environnementaux.

La Commission propose d’introduire Responsabilité Élargie du Producteur (REP) pour les textiles dans tous les États membres de l’UE, rendant les producteurs responsables du cycle de vie complet de leurs produits. Une fois mis en place, les producteurs deviendraient responsables du coût de la gestion de leurs déchets textiles.

Selon le Agence européenne pour l’environnement , en 2019, 46 % des textiles usagés européens se sont retrouvés dans les pays africains. L’agence affirme que ce qui n’est pas apte à être réutilisé se retrouve souvent dans des décharges à ciel ouvert et des flux de déchets informels.

L’idée derrière les programmes de REP est de motiver les entreprises à fabriquer moins de vêtements, a déclaré Kelly Drennan, directrice exécutive de Fashion Takes Action, un organisme à but non lucratif de Toronto.

« Plus ils fabriquent de vêtements, plus le coût de la gestion de la fin de vie sera élevé. Donc, s’ils peuvent réellement ralentir la production, produire moins, cela leur fera en fin de compte économiser de l’argent », a-t-elle déclaré.

Kelly Drennan est la directrice exécutive de Fashion Takes Action, un organisme canadien à but non lucratif qui travaille à faire progresser la durabilité dans l’industrie de la mode. (Soumis par Kelly Drennan)

Drennan dit qu’elle a bon espoir quant à l’impact que les règles européennes de la REP pourraient avoir sur le Canada.

« Nous bénéficierons, en fin de compte, de voir des vêtements fabriqués à partir de matériaux provenant de sources plus durables, qui sont plus durables, dont la fin de vie est prise en compte au moment de leur conception. Et j’espère que nous verrons moins de déchets en conséquence.

Le Canada prend-il du retard?

Au Canada, il n’y a pas de programmes de REP en place spécifiquement pour les textiles, a déclaré Drennan. C’est parce qu’une grande partie de nos déchets est gérée au niveau provincial ou municipal, avec peu d’harmonisation entre les provinces.

Drennan estime qu’il faudra environ 10 ans avant que le Canada ne mette en place un programme de REP textile pour ses propres entreprises textiles. Les Canadiens jettent près de 500 millions de kilogrammes d’articles en tissu chaque année, selon chercheurs à l’Université de Waterloo .

Sans législation appropriée, il appartient aux entreprises de prendre les devants, a déclaré Drennan, notant que des politiques comme celles en Europe sont le seul moyen pour l’industrie d’apporter des changements significatifs.

« Bien que certains dirigeants investissent du temps, de l’argent et de la recherche dans des initiatives de durabilité, de circularité et de droits de l’homme, la plupart des marques ne le font pas. Et il va falloir une législation pour qu’ils commencent à penser différemment.

Des balles de vêtements d’occasion triés sont empilées dans une installation exploitée par l’usine de recyclage de textiles Zheng-chuan à New Taipei City, Taïwan, le 15 juillet 2022. Les Canadiens jettent à eux seuls près de 500 millions de kilogrammes d’articles en tissu chaque année, selon des chercheurs de l’Université de Waterloo. (Annabelle Chih/Getty)

Mais alors même que les entreprises de mode rapide telles que Zara tentent de réduire leur empreinte écologique, Drennan anticipe un défi encore plus grand pour l’industrie : la mode ultra-rapide.

« Historiquement, ils (Zara, H&M) sont le roi et la reine de la mode rapide », a-t-elle déclaré.

« Le défi auquel nous sommes confrontés en ce moment est une nouvelle ère de la mode rapide, ou ce que nous appelons la mode ultra-rapide, avec des marques comme Shein et Fashion Nova et Boohoo qui produisent des milliers de styles chaque jour. Nous espérons que la législation EPR aura un impact sur ces marques à l’avenir.