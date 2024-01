La Fashion Week masculine de Paris touche à sa fin, associant élégance subtile et éclats de couleurs

PARIS (AP) — La Fashion Week masculine de Paris, qui se termine dimanche, a été témoin d’une dichotomie frappante de styles. À une extrémité du spectre, la tendance à l’élégance subtile et discrète était magnifiquement incarnée par des collections axées sur la sophistication classique. Ces lignes mettaient en valeur l’art de la mode intemporelle en mettant l’accent sur des matériaux de qualité et des palettes de couleurs nuancées, redéfinissant le luxe d’une manière discrète mais percutante. De l’autre côté, des créations extravagantes font irruption sur la scène. Des couleurs vives et audacieuses et des réinterprétations innovantes de la mode masculine traditionnelle sont parfois apparues, offrant un contrepoint flamboyant aux styles plus réservés. Des créations marquées par leur énergie vibrante et leur flair créatif, repoussant les limites de la mode conventionnelle.

Voici quelques temps forts des défilés homme automne-hiver 2024 :

LE CHIC GUERRIER AUDACIEUX DE SACAI

Alors que le soleil se couchait sur la Paris Menswear Week, Sacai, le géant commercial japonais dans le monde de la mode, a fait preuve d’imagination. La créatrice Chitose Abe, connue pour sa précision dans la création de patrons et son design innovant, a transformé le défilé en un champ de bataille de style.

La signature de Sacai est un mélange de traditionnel et d’avant-garde. Ici, chaque pièce résonnait avec un côté utilitaire sombre et agressif, rappelant les anciens guerriers sortant du temps pour entrer dans le monde moderne. La caractéristique phare du défilé était les manches rondes géantes, évoquant la tenue traditionnelle des guerriers japonais tout en repoussant les limites de la mode contemporaine. C’était un clin d’œil aux silhouettes historiques, réimaginées à travers l’objectif innovant d’Abe.

Les détails des poches extra-rembourrées semblaient offrir une protection semblable à celle d’une armure de samouraï.

Un ensemble particulier capture l’essence de la collection : un vêtement à silhouette trapèze en perles avec des ornements en forme de coussin. Ceux-ci se déploient de manière abstraite, rappelant les sacs tampons utilisés sur les bateaux – une juxtaposition poétique de dureté et de douceur, d’agressivité et de protection. En complément, des cuissardes noires à hauteur de cuisse, un trait génial de réflexion aqueuse illustrant les designs éthérés mais ancrés.

L’approche ciblée d’Abe en matière de plis et ses techniques de création hybrides ont continué d’évoluer, maintenant la position de Sacai à l’avant-garde de la mode japonaise. Alors que la foule de la mode s’éloignait, ils emportaient avec eux l’impact indéniable du chic guerrier de Sacai – se préparant vaillamment à l’assaut de la prochaine Semaine de la Couture, à quelques heures seulement.

LE PARISEOUL DE WOOYOUNGMI : UNE SYMPHONIE SARTORIALE TRANS-CONTINENTALE

La collection preppy et transcontinentale de WooYoungmi était un creuset de contradictions culturelles et de surprises vestimentaires.

Le défilé présentait un superbe haut de rugby rayé arborant le logo « Paris Séoul », donnant le ton à une collection qui mariait sans effort les styles de l’Orient et de l’Occident. Des chapeaux modernistes abstraits noirs couronnaient des survêtements étincelants qui ne seraient pas déplacés dans une garde-robe Kardashian, offrant un clin d’œil à la culture pop contemporaine et au luxe.

Les vestes en tweed, confectionnées dans un style asiatique traditionnel, ont été associées audacieusement à des costumes d’affaires occidentaux classiques, mettant en valeur le talent de WooYoungmi pour les superpositions inattendues et les contrastes de textures.

L’un des moments marquants a été l’ensemble en denim, porté comme un costume de travail, complété par un chapeau fantaisiste et souple de style « Jack et le haricot magique », mélangeant ainsi les mondes, à la fois vestimentaires et culturels.

PARIS MENSWEAR WEEK : UNE HISTOIRE DE DEUX EXTRÊMES DANS LE LUXE

Les apparitions et les collaborations de célébrités ont ajouté une couche supplémentaire d’enthousiasme à la semaine, soulignant l’intersection croissante de la mode, de la culture pop et du divertissement dans la définition des tendances de style moderne.

La Fashion Week masculine de Paris de cette saison est passée de l’élégance discrète à l’audace expressive.

Hermès était à la tête de la tendance du luxe discret, présentant une collection riche en tons sourds et en sophistication classique. Leurs offres, des longs manteaux de cuir aux somptueux tricots, en disaient long sur la subtilité raffinée. De même, AMI s’est démarqué avec sa collection de costumes et de trenchs impeccablement coupés aux couleurs riches et terreuses, incarnant une élégance intemporelle.

En contraste avec ce luxe discret, Balmain fait un retour remarqué dans la mode masculine avec une ligne qui crie à l’opulence. La collection était une explosion de couleurs vives et de refontes étincelantes de vêtements pour hommes traditionnels, complétées par des accessoires extravagants. C’était une célébration du luxe tout sauf tranquille, culminant avec l’emblématique Naomi Campbell ornant le podium.

Rick Owens a mélangé des éléments gothiques avec une touche de bizarre, avec des bottes en caoutchouc surdimensionnées qu’Owens lui-même a décrites comme étant aux proportions étranges.

Les apparitions de célébrités ont ajouté encore plus de glamour, avec des stars comme Jamie Dornan et Zayn Malik ornant les premiers rangs de Loewe et Louis Vuitton. Le défilé de Yohji Yamamoto a ajouté une touche de célébrité culte, avec des noms comme Wim Wenders et Norman Reedus sur le podium, avec la légende du football Zinédine Zidane parmi les spectateurs.

La semaine de la mode masculine a mis en valeur la double nature de la mode de luxe masculine, oscillant entre une sophistication discrète et une extravagance sans vergogne.