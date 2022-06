La Fashion Week de Paris brouille les frontières entre défilé et performance

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

PARIS — Brouillant la frontière entre mode et performance, la maison japonaise d’Issey Miyake pour Homme Plisse a utilisé une troupe d’acrobates qui se tordaient, dansaient et semblaient courtiser la mort pour un défilé masculin spectaculaire de la Fashion Week de Paris.

Dans des teintes éclatantes inspirées de fleurs et de vases, des mannequins se sont mêlés à des artistes à l’intérieur de La Poste du Louvre récemment rénovée pour cette vitrine insolite et sensible des créations de mode à travers la danse.

D’un rebord caché au-dessus de la piste de la cour, une troupe de danse s’est soudainement levée au milieu du spectacle aux halètements du public. Dans des vêtements plissés amples et de couleur pastel, les interprètes ont ensuite descendu des échelles, avant d’effectuer des sauts, des chutes et des chutes défiant la mort. Les interprètes ont été lancés dans les airs comme des missiles, pour être attrapés par des danseurs à travers la cour. Il n’y avait pas de filet de sécurité au-dessus du sol en pierre dure.

Le blocage des couleurs était également un thème fort – avec un violet pastel contrastant avec du blush et du noir raisin sur un look, et sur un autre jaune pastel et bleu nuit. C’était un retour en force sur les podiums pour Homme Plisse chez Issey Miyake.