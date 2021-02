La Fashion Week de Londres devient neutre et totalement virtuelle au milieu des restrictions COVID-19 | Actualités Ents & Arts

C’est un cas de pas de première ligne, pas de problème à la London Fashion Week (LFW) de cette année – alors que l’événement de renommée internationale accueille ses premiers défilés entièrement numériques avec des créateurs présentant des vêtements neutres.

L’événement en ligne de cinq jours fusionnera ses collections de vêtements pour hommes et femmes et est le premier des «Big Four» événements de mode pour passer de la passerelle à Internet.

Cela intervient après l’annulation du défilé de mode masculine du mois dernier par le British Fashion Council (BFC) en raison des restrictions persistantes sur les coronavirus au Royaume-Uni.

Image:

Un mannequin portant un costume androgyne de la collection A / W21 de Costelloe. Pic: BFC



Le défilé LFW été / printemps 2021 de l’année dernière a été lancé avec 50 spectacles uniquement numériques et une pincée d’événements physiques socialement distancés.

Mais cette saison étant entièrement virtuelle, les invités pourront avoir une place au premier rang directement depuis leurs appareils.

Le passage du BFC à la neutralité du genre a permis aux concepteurs d’explorer de nouvelles avenues passionnantes.

L’événement présentera les vêtements pour hommes, les vêtements pour femmes et tout ce qui se trouve entre les deux, dans le but de permettre aux marques de défendre la combinaison des collections.

Josephine Jones, mannequin et première créatrice transgenre chez LFW, dit à Sky News qu’elle est «enthousiasmée» par la dissolution d’une émission binaire genrée.

« Les vêtements, pour moi, ont toujours été une question de créativité et jamais de frontières … sauf de les briser, c’est-à-dire! Certaines des filles les plus chics que je connaisse s’habillent comme des garçons de toute façon, et vice versa. »

Elle poursuit: « Quand j’ai montré à LFW, il n’y avait personne comme moi à imiter. J’ai dû me battre pour créer ce changement. »

Le designer anglo-irlandais Paul Costelloe, armé d’une petite équipe et d’une sélection de modèles, a dû s’adapter aux modes de présentation traditionnels pour constituer sa collection A / W21.

Il raconte à Sky News: « Je n’avais jamais travaillé dans le cinéma avant la pandémie. Nous devions faire une collection complète avec seulement cinq modèles, donc nous avons continué à tourner pendant des jours jusqu’à ce que nous ayons le podium complet. »

Le vétéran de la mode, qui fêtera ses 36 ans sur le podium de la LFW, a déclaré que travailler sur le cinéma avait été « économiquement bénéfique » pour la marque.

Image:

Costelloe dit que cette année, les gens ont habillé leur maison plutôt qu’eux-mêmes. Pic: BFC



Étant donné que les restrictions britanniques n’ont autorisé que les magasins essentiels à ouvrir, M. Costelloe affirme que sa collection d’articles pour la maison a « doublé » car les gens ont habillé leur maison plutôt qu’eux-mêmes.

«Les ventes depuis la pandémie ont été épouvantables, elles n’existent pratiquement pas. Nous avons survécu en ayant d’autres collections, des sacs à main aux articles ménagers.

« Il est important de se diversifier en tant que designer et nous avons passé du temps à nous intéresser à différents produits. Là où les designers sont créatifs sur les podiums, ils peuvent faire de grandes et merveilleuses choses en ligne. »

Caroline Rush, directrice générale du British Fashion Council, a déclaré à Sky News: «La plate-forme numérique était, bien sûr, une première pour tout le monde, ce qui signifiait qu’il y avait beaucoup à apprendre et à développer.

«Bien que je pense que le numérique ne remplacera jamais la magie des émissions en personne, pour nous, c’était vraiment excitant d’avoir l’opportunité de créer cette plateforme qui accueille un public beaucoup plus large.

« Les designers se sont adaptés rapidement en créant un contenu incroyablement créatif qui a montré que la mode peut être bien plus que les spectacles traditionnels. »

Image:

Fait partie de la collection gender-fluid été / printemps 2021 sur les podiums. Pic: BFC



Dans des circonstances normales, l’événement bisannuel verrait environ 5000 visiteurs affluer vers la capitale avec beaucoup plus travaillant dans les coulisses.

Rush dit que ces visiteurs sont importants à plus d’un titre, « non seulement pour la Fashion Week de Londres, mais aussi pour Londres en tant que ville ».

Elle explique: « Ils séjournent dans des hôtels, mangent au restaurant, assistent à des pièces de théâtre, visitent des musées, font du shopping sur Oxford et Regent Street. Il y a tout un écosystème soutenu par l’événement, quelque chose qui est actuellement en pause. »

Depuis la pandémie, l’industrie de la mode, comme de nombreux autres points de vente créatifs, est en état d’urgence.

La BFC estime qu’il y a eu 240 000 pertes d’emplois directes et un niveau de contribution au PIB en baisse de 35 à 26 milliards de livres.

Avec les restrictions de voyage au Royaume-Uni toujours en place, cela continue d’avoir un effet néfaste sur la mode britannique.

La Fashion Week de Londres aura lieu en ligne sur londonfashionweek.com du 19 au 23 février 2021.