La fascination sportive de la reine était la course: “J’aime les chevaux”

C’était un spectacle classique et réconfortant du calendrier sportif britannique, la reine Elizabeth II souriant et saluant de l’intérieur d’une calèche menant d’autres membres de la famille royale dans une procession le long de l’hippodrome de Royal Ascot.

Le monarque passerait alors la journée à regarder les courses depuis l’enceinte royale, à encourager ses chevaux – gagner ou perdre.

Et elle a beaucoup gagné.

Les courses de chevaux étaient la grande fascination sportive de la reine, décédée jeudi à l’âge de 96 ans. Elle a monté un cheval pour la première fois à l’âge de 3 ans – et en a été immédiatement éprise – et hériterait du stock d’élevage et de course de son père. , le roi George VI, lorsqu’elle accéda au trône en 1952.

Elle est devenue l’un des plus grands visages des courses de chevaux britanniques et mondiales.

La reine était également présente à certaines des occasions les plus célèbres de l’histoire du sport britannique.

Elle a remis le trophée Jules Rimet au capitaine anglais Bobby Moore lorsque l’équipe nationale de football a remporté la Coupe du monde masculine en battant l’Allemagne de l’Ouest au stade de Wembley en 1966.

Elle était dans la loge royale sur le court central de Wimbledon lorsque la joueuse britannique Virginia Wade a remporté le titre du simple féminin en 1977, l’année du centenaire du championnat.

Et, plus récemment, elle a fait une apparition lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres en 2012, filmant un sketch comique avec l’acteur de James Bond Daniel Craig où la reine – enfin, une cascadeuse en tout cas – a sauté d’un hélicoptère et a été parachutée dans le stade olympique. Elle a permis à Danny Boyle, qui a dirigé la cérémonie, et à son équipe d’accéder à ses quartiers au palais de Buckingham pour un tournage d’une journée quelques mois plus tôt.

Les courses de chevaux étaient son grand amour, cependant, et on la voyait souvent visiter le Royal Stud dans son domaine de Sandringham, caressant tendrement ses chevaux.

“Ma philosophie sur la course est simple”, a-t-elle déclaré dans un documentaire de la BBC, The Queen’s Racehorses: A Personal View. « J’aime élever un cheval plus rapide que celui des autres.

“Et pour moi, c’est un pari de loin. J’aime faire de la course, mais je suppose que j’adore les chevaux, et le pur-sang incarne un très bon cheval pour moi.

La reine avait près de 2 000 gagnants en tant que propriétaire de chevaux de course, ses jockeys portant toujours du violet, de l’or et de l’écarlate – les couleurs des soies de course royales légendaires également utilisées par le père et l’arrière-grand-père, le roi Édouard VII.

Son premier gagnant était un cheval appelé Monaveen, à Fontwell en 1949, et elle a remporté tous les soi-disant «classiques» des courses de chevaux britanniques, à l’exception du Derby, un autre événement auquel elle a assisté pendant la majeure partie de sa vie.

L’une des victoires les plus célèbres de la reine est survenue à Royal Ascot en 2013 lorsque Estimate est devenu le premier cheval appartenant à un monarque régnant à remporter la prestigieuse Gold Cup. C’était sa première victoire dans une course d’élite depuis 1989 et on l’a vue applaudir avec enthousiasme lorsque le jockey Ryan Moore s’est imposé pour terminer premier par une encolure devant 61 000 spectateurs.

Michael Stoute, qui a entraîné les chevaux de la reine, a déclaré que gagner des courses lui avait procuré un “frisson spécial”.

“Elle aime vraiment ce jeu”, a-t-il déclaré après la victoire d’Estimation, “et c’est une excellente récréation pour elle.”

Elle a été championne propriétaire de courses de plat britanniques à deux reprises, en 1954 et 1957.

La reine a même assisté à la plus grande course de chevaux d’Amérique, le Kentucky Derby, en 2007, alors qu’elle visitait le cœur des courses américaines dans le pays du Kentucky bluegrass.

Suite à l’annonce du décès de la reine, la British Horseracing Authority a déclaré que les courses en Grande-Bretagne pour le reste de jeudi et vendredi seraient suspendues “alors que nous commençons à pleurer le décès de Sa Majesté et à nous souvenir de sa vie extraordinaire et de sa contribution à notre sport et à notre nation”.

Steve Douglas, l’Associated Press