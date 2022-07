La fascination de Poutine pour la fausse histoire et le symbolisme peut aller plus loin que nous ne le savons

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ce n’est pas seulement l’effacement de l’Ukraine et une charge violente pour rayer un pays frère, ou du moins des parties de celui-ci, de la carte. La mission et l’état d’esprit vont beaucoup plus loin, selon l’éminente auteure et traductrice littéraire née à Kyiv et formée en Russie, Elena Kostioukovitch.

Dans un récent essai intitulé “What’s Going on In Putin’s Mind”, elle dit qu’il y a une fascination toxique en Russie, en commençant par le sommet, avec des histoires alternatives du monde entier, des théories qui dépeignent les Russes comme les vrais maîtres de l’univers et civilisations anciennes comme la Grèce et Rome comme de simples inventions de faux savants. La fausse histoire, essentiellement, l’emporte même sur les fausses nouvelles.

Cette vision du monde est en grande partie basée sur des volumes de quelque chose appelé “La nouvelle chronologie”, qui est l’idée principale de deux auteurs russes, respectivement un universitaire et un mathématicien – Anatoly Fomenko et Gleb Nosovsky. L’une des principales prémisses est que les forces obscures ont altéré tous les livres d’histoire des bibliothèques du monde entier à un certain moment, effaçant ou modifiant les versions réelles des événements et réinitialisant les dates.

Selon Kostioukovitch, c’est l’une des nombreuses théories mystiques et fantastiques que le président russe Vladimir Poutine et son entourage colportent, et ils ont réussi à entraîner avec eux des parties non négligeables de la population, manipulant les masses vers la conclusion qu’il est élevé il est temps de faire amende honorable – pas seulement pour avoir perdu la guerre froide – mais pour l’injustice de longue date contre les Russes. Pour le Kremlin, cela fonctionne très bien pour le moment.

“Ils ont créé l’idée que toute action peut être soutenue par un prétexte”, a déclaré Kostioukovitch à Fox News plus tôt ce mois-ci. “Cela doit avoir un contexte historique. Cela semble idéaliste, mais l’idéalisme est bon pour le peuple russe et les masses. Ils aiment ce prétexte historique.” Elle poursuit : “C’est de la fausse histoire. Mais c’est ce que les Russes aiment profondément. Parce que l’idée est que tout dans le monde peut être faux.”

Une telle position donnerait carte blanche pour remettre en question ou désobéir à tout ce qui est désagréable, selon la théorie. Kostioukovich, bien sûr, n’est pas au courant de la liste de lecture de Poutine. Elle est cependant convaincue que le Kremlin est en proie à un tel révisionnisme du langage utilisé par ses hauts lieutenants, ses porte-parole et le chef lui-même.

“J’ai lu avec beaucoup d’attention ses discours (de Poutine)”, dit-elle. “J’ai vu le lexique, les expressions qu’il cite, et j’ai vu les noms et les idées qu’il laisse tomber, et il suppose que tout le monde sait, mais pas tout le monde sait. Pour connaître toutes ces ordures, vous devez lire ce genre de livres faire partie de une sorte de secte de reconstitueurs de l’histoire et c’est dangereux pour nous tous.” Kostioukovitch dit que le nombre considérable de lecteurs de la “Nouvelle chronologie” rassemblés au fil des ans est également frappant.

Cette plongée profonde, quoique illusoire, dans le temps, vient renforcer les récents discours du Kremlin sur la nécessité de protéger le “monde russe” qui souffre depuis longtemps et de mettre fin à la montée de la russophobie propagée par l’Occident.

Kostioukovitch se penche également sur les symboles utilisés pour cette campagne contre l’Ukraine et l’Occident en général. La lettre “Z” collée sur les chars mais désormais codifiée comme quelque chose à ajouter dans de nombreux contextes et communiqués officiels n’a jamais été expliquée. Le “Z” peut être vu sur n’importe quoi, des bâtiments aux autocollants de pare-chocs. Le “V” moins utilisé mais toujours proéminent est un autre symbole de cette soi-disant lutte existentielle. Les lettres de l’alphabet russe non plus. C’est donc l’un des grands mystères de la guerre.

“En laissant cet air inexplicable et nébuleux non résolu sur tout”, propose Kostioukovitch, “peut-être que le régime espère affaiblir davantage les capacités cognitives et logiques des gens, remarquant continuellement qu’ils ne sont pas tenus de comprendre. Seulement d’obéir et d’intuition.” Kostioukovitch voit le “Z” comme une sorte de moitié inversée de la croix gammée nazie – qu’elle trouve comme un choix de symbole si étrange pour une guerre contre de supposés nazis en Ukraine.

Cependant, elle pense que ce symbolisme vient d’une fascination tordue parmi certains segments de la base du pouvoir russe pour les soldats SS de la Seconde Guerre mondiale qui ont été dépeints dans toute leur précision rasée et polie dans de nombreux films soviétiques. Elle suggère que “Z” pourrait même représenter la force de frappe nazie “Zentre” qui a conquis l’Ukraine. Kostioukovitch dit qu’il peut même y avoir une “romantisation” de “cette esthétique” et “cette énergie destructrice, cette force imparable mélangée à l’élégance et au mal impie”.

La semaine dernière, d’ailleurs, Kostioukovitch, qui vit maintenant en Italie mais dont le travail au fil des ans l’a étroitement liée à la Russie, a renoncé à sa nationalité russe. C’est quelque chose de plus facile à dire qu’à faire, selon l’auteur. On ne se contente pas de déchirer son passeport – c’est un long processus bureaucratique qui, dans son cas, a été bloqué pour plus de trois cents dus sur une facture d’impôt selon elle, riant de l’apparente absurdité d’être prise en otage pour quelques kopecks.

Kostioukovitch, qui dit qu’elle et de nombreux Russes en exil font tout ce qu’ils peuvent pour essayer d’aider les réfugiés ukrainiens, de repousser cette guerre et de lutter pour la démocratie en Russie, écarte son geste, le qualifiant de rien comparé à ce que les gens aiment emprisonnés les dissidents Alexei Navalny et, plus récemment, Ilya Yashin se sont sacrifiés pour protester contre la politique de leur gouvernement.

“Ce seront des symboles”, dit-elle. “Ils seront des héros. Ils seront les futurs dirigeants de la Russie. Pas ceux qui sont en Europe.”