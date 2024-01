La farine pour Gaza sera expédiée via le port israélien d’Ashdod, selon les États-Unis : NPR

basculer la légende AFP via Getty Images

TEL AVIV, Israël — Israël autorisera les expéditions de farine à destination de Gaza via un port de la ville israélienne d’Ashdod, une évolution réclamée par des groupes humanitaires pour atténuer les pénuries alimentaires dans ce territoire assiégé.

La Maison Blanche a annoncé vendredi la décision d’Israël après un appel téléphonique entre le président Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. “Le président a salué la décision du gouvernement israélien d’autoriser l’expédition de farine destinée au peuple palestinien directement via le port d’Ashdod”, la Maison Blanche a déclaré par la suite.

Israël n’a pas annoncé publiquement l’accord. Le bureau de Netanyahu a publié samedi une déclaration d’une phrase à propos de l’appel qui décrivait uniquement la demande de Netanyahu qu’Israël conserve le « contrôle de sécurité » sur Gaza après la fin de la guerre – une demande incompatible avec la pression de Biden en faveur d’un État palestinien.

Un responsable israélien, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias, a confirmé la nouvelle de l’accord portuaire avec NPR et a ajouté que des millions de dollars de farine devraient être expédiés au fil du temps.

Le port d’Ashdod, l’un des deux plus grands ports commerciaux d’Israël, est situé sur la côte à environ 20 milles au nord de Gaza. La Maison Blanche n’a pas divulgué d’autres détails sur les expéditions, comme la date à laquelle elles commenceraient ou l’endroit où la farine traverserait Gaza après son arrivée à Ashdod.

Cette annonce intervient quatre jours après que les dirigeants du Programme alimentaire mondial, de l’Organisation mondiale de la santé et de l’UNICEF, l’agence des Nations Unies pour l’enfance, ont appelé Israël à autoriser l’utilisation du port pour acheminer de plus grandes quantités d’aide humanitaire.

L’ouverture du port d’Ashdod aux expéditions humanitaires “permettrait d’acheminer des quantités d’aide beaucoup plus importantes, puis de les acheminer directement par camion vers les régions du nord de Gaza, durement touchées, que peu de convois ont réussi à atteindre”. les chefs de l’agence ont écrit dans un communiqué.

Dans sa lecture de l’appel Biden-Netanyahu, la Maison Blanche a déclaré que ses équipes continueraient à « travailler séparément sur les options pour une livraison maritime plus directe de l’aide à Gaza ».

L’aide alimentaire, notamment de la farine, arrive quotidiennement dans le sud de Gaza via les postes frontières de Rafah et Kerem Shalom. Mais les groupes humanitaires affirment qu’il faut beaucoup plus de farine, y compris dans le nord de Gaza, qui est en grande partie inaccessible depuis le sud en raison des combats et des routes endommagées.

Pour de nombreux Palestiniens de Gaza, chaque jour est devenu une lutte pour trouver des produits de première nécessité, comme de l’eau potable et de la nourriture. La farine, en particulier, est très demandée pour faire du pain.

Tous les deux jours, Om Mohammed, un Palestinien vivant dans une tente à Rafah, paie 20 shekels, soit environ 5 dollars, pour le pain de sa famille, a-t-il expliqué, un prix qu’il décrit comme au moins le double de ce qu’il était avant la guerre.

La nourriture d’autres variétés est rare et la famille en est venue à dépendre principalement du pain après avoir été évacuée vers Rafah depuis sa maison à Al-Qarara, au nord de Khan Younis, a-t-il expliqué. “Mes enfants demandent désormais du pain et seulement du pain”, a déclaré Mohammed. “La farine est hors de portée et très chère.”

Seules 15 boulangeries sont opérationnelles dans le sud de Gaza, et aucune dans le nord, rapporte le Programme alimentaire mondial. Les Palestiniens ont décrit des files d’attente extrêmement longues aux postes de secours et des prix élevés sur les marchés informels.

L’ONU met en garde que la totalité de la population de Gaza, soit 2,2 millions d’habitants, court un risque imminent de famine. Selon l’ONU, près de 380 000 Palestiniens de Gaza se trouvent actuellement dans une insécurité alimentaire catastrophique, ce qui signifie qu’ils connaissent un manque extrême de nourriture malgré l’épuisement de tous les mécanismes d’adaptation.

Reportage supplémentaire de Daniel Estrin de NPR à Tel Aviv et Anas Baba à Rafah.