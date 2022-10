La farce politique britannique fait tomber un autre Premier ministre alors que les conservateurs se préparent à réessayer

D’ici vendredi prochain, et peut-être plus tôt, la Grande-Bretagne aura son troisième Premier ministre jusqu’à présent en 2022 – son cinquième depuis le vote du Brexit en 2016 – et toujours aucune certitude que sa crise politique sans précédent soit en passe d’être résolue.

“Quoi qu’il arrive, c’est un gâchis”, a déclaré le sondeur Joe Twyman de Deltapoll. “Il est très difficile de voir comment un [Conservative] Un parti aussi divisé et grincheux que celui-ci peut s’unir derrière un seul candidat.”

La démission dramatique de Liz Truss en tant que Premier ministre jeudi – seulement 44 jours après avoir remporté le leadership – fait d’elle la plus courte Premier ministre de l’histoire britannique. Et la course à la direction qui vient de commencer et qui doit choisir un successeur en seulement sept jours, fera également de ce changement de pouvoir le plus rapide que le pays ait jamais connu.

REGARDER | Truss annonce sa démission devant le 10 Downing Street : Liz Truss annonce sa démission En disant “Je ne peux pas remplir le mandat pour lequel j’ai été élue par le Parti conservateur”, la Première ministre britannique Liz Truss a déclaré qu’elle démissionnait six semaines seulement après son entrée en fonction.

“Nous ne pouvons pas avoir une porte tournante du chaos”, a déclaré le chef de l’opposition Keir Starmer, dont le Parti travailliste a pesé avec une avance de 36 points sur les conservateurs dans un récent sondage, le plus grand écart enregistré en près de trente ans.

“Ce n’est pas un feuilleton au sommet du parti conservateur – cela cause d’énormes dommages à notre économie et à la réputation de notre pays”, a-t-il déclaré.

Starmer et d’autres députés de l’opposition exigent des élections générales immédiates, ce qui, selon toute vraisemblance, conduirait à une décimation des conservateurs, et les conservateurs iront donc de l’avant avec une autre course à la direction.

La Grande-Bretagne mérite mieux que cette porte tournante du chaos conservateur. Le peuple britannique paie le prix de 12 ans d’échec. Il est temps d’avoir des élections générales et un gouvernement travailliste. pic.twitter.com/Ej65XFNfVQ —@Keir_Starmer

À moins qu’elles ne soient déclenchées plus tôt, les prochaines élections générales ne devraient pas avoir lieu avant janvier 2025.

“C’est le saloon de la dernière chance pour le Parti conservateur”, a déclaré Catherine Haddon, chercheuse principale à l’Institute for Government de Londres.

« À moins que vous ne puissiez réellement rassembler votre parti, obtenir des votes au Parlement et être en mesure d’avoir un gouvernement qui fonctionne, vous ne montrez pas que vous pouvez gouverner. Et si vous ne pouvez pas le faire, la seule option est une élection générale. “

Le Premier ministre britannique Liz Truss et le chancelier de l’Échiquier Kwasi Kwarteng visitent un chantier de construction d’un campus d’innovation médicale, le troisième jour de la conférence annuelle du Parti conservateur au Centre international des congrès de Birmingham le 4 octobre. (Stéfan Rousseau/Reuters)

Les problèmes budgétaires de Truss

Il y a seulement quelques semaines, un Truss en campagne a promis aux membres du parti des politiques qui maîtriseraient la montée en flèche de l’inflation. Elle a juré de réduire les impôts des riches et a promis un soulagement des factures d’énergie exorbitantes.

Mais les marchés financiers détestaient le budget chargé de dettes élaboré par Truss et son ancien chancelier de l’Échiquier, ou ministre des Finances, Kwasi Kwarteng.

Cela a fait chuter la livre et faire grimper les taux hypothécaires. La santé des régimes de retraite publics a soudainement été menacée, provoquant une intervention capitale d’achat d’obligations de la Banque d’Angleterre dans le but d’éviter un effondrement économique généralisé.

La semaine dernière, Truss a renvoyé Kwarteng et a tenté de redresser le navire avec un nouveau ministre des Finances, Jeremy Hunt. Il a annulé presque toutes les mesures budgétaires controversées, mais la spirale de la mort de Truss n’a fait que s’intensifier.

Les cotes de pari pour savoir qui deviendra le prochain chef du Parti conservateur sont affichées jeudi sur un tableau devant le Parlement de Londres. (Henry Nicholls/Reuters)

Du vote chaotique aux possibles remplacements

La goutte d’eau semble s’être produite mercredi soir lors d’un vote chaotique à la Chambre des communes sur l’opportunité d’interdire la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste. Le député conservateur de longue date, Sir Charles Walker, a qualifié l’événement de « disgrâce absolue ».

Tout d’abord, les députés conservateurs ont été informés que le vote était une motion de confiance – alors ce n’était pas le cas. Puis le whip en chef a démissionné après le vote. Ensuite, elle ne l’a pas fait, ce qui a incité Walker à affirmer que la capacité de Truss à diriger “n’était pas récupérable”.

Mais quel remplaçant potentiel de Truss a la meilleure chance de réparer les dégâts et de faire fonctionner à nouveau le gouvernement n’est pas clair.

Tard jeudi après-midi, le parti a publié les règles improvisées à la hâte sur la manière dont le prochain chef sera choisi.

Il ou elle aura besoin du soutien d’au moins 100 députés pour même se qualifier. Avec 357 députés en exercice, cela signifie qu’il pourrait y avoir un maximum de trois candidats pour que les membres du parti votent d’ici le 28 octobre.

Cependant, si un seul candidat atteint le seuil avant la date limite de 14 heures le lundi, cette personne serait automatiquement sélectionnée comme nouveau chef et nouveau Premier ministre.

L’ancien ministre des Finances Rishi Sunak s’adresse aux médias lors d’un événement en juillet à Londres pour lancer sa campagne pour devenir le prochain chef conservateur et premier ministre. (Henry Nicholls/Reuters)

Rishi Sunak, l’ancien ministre des Finances dont la démission a joué un rôle dans la chute de l’ancien Premier ministre Boris Johnson, a terminé deuxième derrière Truss lors de la dernière course à la direction et est le favori des bookmakers.

Les partisans disent qu’il est intéressé, mais il n’a pas donné de signe de main.

Il y a aussi Penny Mordaunt, leader de la Chambre des communes et membre du cabinet de Truss. Elle a terminé juste derrière Sunak dans la course à la chefferie de cet été et pourrait être une candidate de compromis.

REGARDER | Une “période extraordinairement difficile” s’annonce probablement pour le vainqueur du leadership: analyste “C’est un gâchis”, déclare l’analyste politique du Parti conservateur britannique Malgré la démission du Premier ministre britannique Liz Truss, il est difficile de voir comment un successeur pourrait unir le Parti conservateur, faire appel à l’électorat et guider le Royaume-Uni à travers ses turbulences économiques actuelles, déclare le sondeur et analyste politique Joe Twyman.

Boris pourrait-il rebondir ?

Mais le scénario de loin le plus intrigant verrait Johnson lui-même tenter un acte de résurrection politique et tenter de récupérer son ancien emploi.

Lorsqu’il a parlé pour la dernière fois devant le 10 Downing Street début septembre, en utilisant des métaphores typiques de Boris Johnson, il a décrit son mandat de Premier ministre comme étant comme une “fusée d’appoint” qui avait fait sa part et retombait maintenant sur Terre, son carburant. dépensé.

Mais cela n’a pas empêché ses alliés de longue date d’élever rapidement son nom en tant que successeur possible de Truss.

Le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson prononce un discours lors de son dernier jour de mandat, devant le 10 Downing Street, le 6 septembre. (Toby Melville/Reuters)

“Si Liz Truss n’est plus Premier ministre, il ne peut y avoir de couronnement de candidats précédemment échoués. Les députés doivent exiger le retour de @BorisJohnson”, a tweeté Nadine Dorries, ancienne ministre du Cabinet sous Johnson.

D’autres députés conservateurs ont été effusifs devant les caméras de télévision.

“Je sais qu’il est en vacances avec sa famille, mais s’il écoute, il y a certainement beaucoup de soutien et je l’exhorte à proposer son nom”, a déclaré le député conservateur Brendan Clark-Smith à la BBC.

Bien qu’un retour de Johnson ne puisse être exclu, les détracteurs disent déjà qu’il entraînerait des démissions.

Le député John Baron a déclaré à Radio 4 de la BBC qu’il serait “impossible” de servir à nouveau avec Johnson en tant que chef – et d’autres observateurs politiques vétérans le considèrent également comme peu probable.

Bon nombre des erreurs qui l’ont conduit à démissionner en premier lieu sont le résultat de ses défauts de personnalité, et je ne peux pas imaginer que quiconque sera particulièrement convaincu qu’il a changé. – L’analyste Joe Twyman sur Boris Johnson

“Si les huit dernières années de folie dans la politique britannique nous ont appris quelque chose, c’est que rien n’est impossible – mais il faut que ce soit un candidat à l’unité et [Johnson] divisé le parti », a déclaré Twyman de Deltapoll.

“Beaucoup des erreurs qui l’ont conduit à démissionner en premier lieu sont le résultat de ses défauts de personnalité, et je ne peux pas imaginer que quiconque sera particulièrement convaincu qu’il a changé.”

Jeudi, le manifestant anti-Brexit Steve Bray tient une pancarte indiquant « Stop the Tories » devant le Parlement de Londres. (Henry Nicholls/Reuters)

Les problèmes des conservateurs remontent au Brexit

Une grande partie des problèmes actuels du Parti conservateur peut être attribuée aux retombées de la décision de l’ancien Premier ministre David Cameron d’organiser un vote sur la sortie de l’Union européenne en 2016.

Les forces du “Brexit” ont remporté une victoire surprenante de 52 % contre 48 %, mais cela s’est avéré être une victoire à la Pyrrhus, explique Haddon, l’analyste politique.

“Je pense qu’il s’agit certainement d’un effet d’entraînement du Brexit. Cela a fait d’énormes dégâts au Parti conservateur en ouvrant des plaies très vives de différents camps au sein du parti”, a-t-elle déclaré à CBC News dans une interview.

“Ils avaient essentiellement la possibilité de trouver la solution au Brexit autour de laquelle ils pouvaient tous se rallier, mais personne ne voulait faire de compromis, personne ne voulait abandonner la bataille.”

Lors de la récente campagne à la direction de Sunak, il a évité le programme traditionnel de réduction des impôts des conservateurs, arguant que cela aggraverait les difficultés financières auxquelles sont confrontés les Britanniques. Truss, en revanche, l’a adopté – et en a par la suite payé le prix.

Un manifestant pro-Union européenne tient jeudi un drapeau de l’UE devant le Parlement britannique. (Henry Nicholls/Reuters)

Cela laisse-t-il donc les conservateurs irrémédiablement divisés? Peut-être, dit Twyman.

“Ce qui a fait ses preuves dans le passé, c’est qu’ils peuvent s’unir derrière un chef qui peut gagner – c’est la philosophie fondamentale du Parti conservateur depuis des centaines d’années. Je ne vois pas de candidat pour le moment qui puisse gagner.”

Les insultes, les luttes intestines et les dysfonctionnements pourraient simplement être considérés comme du théâtre politique, sauf que l’impact sur la réputation internationale de la Grande-Bretagne a été extrêmement blessant, dit Haddon.

“Les six dernières années et les nombreuses scènes farfelues, les moments de chaos, ils ont tous été les mêmes. Et les gens haussent probablement les épaules et disent:” C’est reparti “. “