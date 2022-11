La farce hilarante du “défi de poids” de sa fille sur son père a gagné sur Internet

Une vidéo d’une fille faisant une farce à son père avec un «défi de poids» pour se faire enduire le visage de crème fouettée a laissé Internet en deux. Publiée sur Reddit, la vidéo qui fait le tour d’Internet commence par la jeune fille invitant son père dans le coin cuisine de leur maison sous prétexte de lui faire relever un “défi de poids”. Le père qui a l’air méfiant à l’idée de s’entendre avec l’idée de sa fille dit « tu joues trop » mais finit par rejoindre sa fille.

On peut voir le père effleurer son entourage, sachant apparemment que sa fille ne fait rien de bon. Pendant ce temps, la jeune fille le convainc de tenir la corde de deux grandes cruches de jus attachées ensemble dans ses mains. La fille place alors un livre dans ses mains, suivi d’une assiette, puis d’une autre assiette mais cette fois-ci remplie de chantilly. Le père semble confus quant à la direction du défi quand soudain, la petite fille prend un ciseau posé sur la table de la cuisine, provoquant la chute des grands pots à jus.

L’impact de l’élan semble être tel que les mains du père se déplacent vers son visage, provoquant l’étalement de la crème fouettée sur l’assiette sur tout son visage. Mais la farce ne s’arrête pas là, le père finit aussi accidentellement par glisser à la fin, ce qui lui fait faire une drôle de chute, ce qui rend la farce plus hilarante. Regardez la vidéo ici :

Dès que le clip a fait surface en ligne, il a fait éclater de rire de nombreuses personnes. Une série d’utilisateurs de Reddit ont consulté la section des commentaires du clip pour partager leurs réponses amusantes. Un utilisateur a écrit: «Il l’a vu au moment où il est entré dans la cuisine. Mais il a quand même fait avec », a ajouté un autre,« Dieu, j’aime les regards suspects constants autour de la cuisine. Un autre a rejoint: “J’aime la façon dont il a vérifié tout autour de lui pour trouver des signes de ce qu’était la farce.” Pendant ce temps, un utilisateur a déclaré: “Son caquetage en arrière-plan après qu’elle s’est enfuie est à 100% la meilleure partie”, et un autre a souhaité: “Si j’avais une fille, elle serait probablement aussi sournoise et je l’aimerais toujours.”

Avez-vous aimé la farce?

