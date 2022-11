La farce fracassante du marié sur la mariée quitte Internet divisé

Une vidéo d’un marié brisant une énorme liasse de gâteau sur le visage de sa mariée a divisé les médias sociaux, déclenchant des réactions mitigées. Alors que certains utilisateurs semblent consternés et claquent le marié, à première vue, d’autres utilisateurs sont clairement laissés pour compte. Les gens surprennent souvent leurs partenaires lors de leur mariage en chantant une chanson ou en dansant pour eux. Mais il semble que ce marié ait d’autres plans pour se démarquer. Au lieu de surprendre sa future femme, il lui a fait une blague le grand jour.

Dans la vidéo, publiée à l’origine sur TikTok, on peut voir la mariée enfiler une robe de mariée blanche magnifique et immaculée. Elle a complété son look avec des boucles douces et un maquillage impeccable. Cependant, en quelques secondes, elle est passée d’une mariée parfaite à une image pas si parfaite lorsque son mari a brisé le gâteau sur ses cheveux et son maquillage.

Selon LadBible, les internautes ont envahi la section des commentaires. Réactions des internautes furieux de la cascade du marié :

Un utilisateur a écrit qu’il divorcerait le même jour. Un autre utilisateur a déclaré que le maquillage, les cheveux et le respect de soi coûtaient trop cher à un homme pour réussir quelque chose comme ça le jour du mariage devant des témoins. Un troisième utilisateur a écrit qu’il avait besoin de grandir. Pendant ce temps, il y en avait d’autres qui pensaient que c’était drôle et ont fait valoir que la cascade n’était pas aussi horrible ou irrespectueuse que certains le prétendaient. Un utilisateur a mentionné que la mariée riait.

Il y a quelques jours, une autre vidéo d’un incident similaire où un marié a fracassé le visage de sa mariée le jour de leur mariage était devenue virale. Les internautes étaient si furieux qu’ils ont qualifié le marié de “drapeau rouge ambulant”. Cependant, certains utilisateurs ont trouvé l’incident hilarant.

Quelle est votre opinion sur les farces? Est-ce que c’était un peu trop exagéré ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

