La farce effrayante du mari sur sa femme tourne horriblement mal, la vidéo devient virale

Les farces peuvent être très amusantes. Mais parfois, ils peuvent mal tourner. Et quelque chose de similaire s’est produit avec ce couple d’Alaska. Le mari et la femme se font des farces depuis plus de deux décennies. Maintenant, une vidéo de leur farce ratée devient virale sur les réseaux sociaux. Le mari porte un masque effrayant pour tenter d’effrayer sa femme. Et devine quoi? Il réussit à obtenir ce qu’il voulait, mais cela tourne terriblement mal.

Voici ce qui s’est passé :

La vidéo commence avec le mari debout près du miroir dans un masque vert hilarant. Alors que sa femme entre dans la pièce, il crie pour l’effrayer. Par réflexe, la femme crie et brise le miroir. Le clip présente ensuite le duo assis et partageant son expérience. Le mari dit : « Donc, nous nous sommes fait des farces pendant les 24 dernières années et je n’ai pas encore renoncé à l’occasion de faire peur à ma femme. Se référant à la farce, il mentionne en outre la partie qu’il regrette et dit: “J’aurais dû fixer un autre moment pour le faire.” À la fin de la vidéo, on peut voir le couple plaisanter adorablement. Le mari demande à sa femme si elle lui pardonnerait et elle répond en disant: “J’aime le miroir.” Ensuite, les deux se reprochent d’avoir brisé le miroir.

La vidéo a été postée sur Instagram hier. Il était également accompagné d’une légende qui disait : « Elle a eu peur ET maintenant elle a 7 ans de malchance ‘Mon miroir !’ — Cette farce a terriblement mal tourné lorsqu’un mari a effrayé sa femme au mauvais endroit. Les internautes, qui ont clairement eu un moment ROFL après avoir regardé la vidéo, ont submergé la section des commentaires. “Il a de la chance que ce soit le miroir et non sa tête”, a écrit un utilisateur avec amusement. Un autre utilisateur a écrit: “Eh bien, au moins, nous savons que nous la voulons dans notre équipe lorsque l’apocalypse zombie arrivera.”

